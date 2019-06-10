Square Enix представила трейлер ремейка Final Fantasy VII и объявила дату выхода — 3 марта 2020-го Кот-редактор 10.06.2019 Новости, Яндекс 181 0 минут на чтение Square Enix ещё до начала своей конференции выпустила трейлер долгожданного ремейка Final Fantasy VII, в котором показала обновлённое всё: персонажей, боевую систему и окружение. Ролик раскрыл и дату выхода: 3 марта 2020-го. Пока что релиз намечен только на PS4. Кроме того, в сети появился и первый постер игры — с главным злодеем Сефиротом. Ранее компания объявляла, что планирует выпускать игру по эпизодам. Но в новом трейлере и анонсе пока что эту информацию не подтвердили — ждём подробностей на конференции E3. Она начнётся начнётся 11 июня в 4:00 по московскому времени. Читайте также Подробности и дата выхода Cyberpunk 2077 — 16 апреля 2020 года 10.06.2019 Уже открыт предзаказ, в том числе и на GOG, где можно приобрести комплект всех игр CD Projekt Red за 2377 рублей. Подробности и трейлер Elden Ring — игры от FromSoftware и Джорджа Мартина 10.06.2019 Писатель выступил не просто консультантом, а соавтором мира и мифологии. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: