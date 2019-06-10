Square Enix представила трейлер ремейка Final Fantasy VII и объявила дату выхода — 3 марта 2020-го

Square Enix ещё до начала своей конференции выпустила трейлер долгожданного ремейка Final Fantasy VII, в котором показала обновлённое всё: персонажей, боевую систему и окружение. Ролик раскрыл и дату выхода: 3 марта 2020-го. Пока что релиз намечен только на PS4.

Кроме того, в сети появился и первый постер игры — с главным злодеем Сефиротом.

Ранее компания объявляла, что планирует выпускать игру по эпизодам. Но в новом трейлере и анонсе пока что эту информацию не подтвердили — ждём подробностей на конференции E3. Она начнётся начнётся 11 июня в 4:00 по московскому времени.