На пресс-конференции Microsoft на выставке E3 издатель Bandai Namco показал трейлер новой игры от студии FromSoftware (Dark Souls, Bloodborne, Sekiro) — той самой, с которой помогал писатель Джордж Мартин.

Как оказалось, Мартин не просто выступил консультантом, о чём он сообщал ранее. В ролике имя писателя стоит вместе с именем создателя игры Хидетаки Миядзаки.

Кинематографичный трейлер получился очень красивым и зрелищным, но, как всегда у «Фромов», не особо понятным. Позднее в сети всё же появились некоторые подробности.

  • Разработка игры началась сразу после того, как студия завершила DLC для Dark Souls 3.
  • Elden Ring — более классическая фэнтезийная игра по сравнению с другими проектами FromSoftware.
  • Студия описывает её как «новую экшен-RPG в жанре тёмного фэнтези  от третьего лица» — причём уклон в RPG-составляющую будет больше, чем в Dark Souls.
  • В игре будет традиционная для студии высокая сложность, чтобы «игрок мог наслаждаться чувством преодоления вызова». RPG-элементы будут включать широкий выбор оружия, магии, способов боя с противниками — так, чтобы каждый пользователь смог выбрать стиль геймплея и стратегию себе по вкусу.
  • В игре будет возможность кастомизировать персонажа.
  • Студия решила сотрудничать с Мартином, потому что Миядзаки — большой фанат писателя, причём не столько «Песни льда и пламени» и «Путешествия Тафа», сколько романа «Грёзы Февра». Геймдизайнер считает эту книгу шедевром жанра «вампирское фэнтези» и рекомендует всем новым сотрудникам.
  • Сотрудничество началось с личной встречи, на которой Джордж Мартин положительно отозвался о задумках и темах грядущей игры. Позднее, после ещё нескольких разговоров, писатель создал мифологию вселенной — Миядзаки описывает её как «полную интересных персонажей и драмы, а также со множеством мистических и таинственных элементов». Мир Elden Ring построен на мифологии Мартина.
  • По словам геймдизайнера, Elden Ring — самая масштабная из всех игр студии, с высоким уровнем проработки мира для исследования.
  • Разработчики «создали собственный подход к определению „открытый мир“». В числе локаций игроки увидят, например, многоуровневые замки.
  • Название Elden Ring связано с древней таинственной концепцией, которая определяет сам мир. «Как и показал трейлер, это некое кольцо должно быть разрушено».
  • Игрокам стоит ждать боёв с боссами. «Нам кажется, что игрокам по душе разнообразие уникальных и пугающих боссов».
  • Ещё одна главная тема игры — воля или амбиции человечества.
Также в сети появилось промо-изображение:
Подробности и трейлер Elden Ring — игры от FromSoftware и Джорджа Мартина 1
У игры нет даже примерной даты выхода. Известно, что она разрабатывается для PC, PS4 и Xbox One.

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
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