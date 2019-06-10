Подробности и трейлер Elden Ring — игры от FromSoftware и Джорджа Мартина Кот-редактор 10.06.2019 Новости, Яндекс 1 минута на чтение На пресс-конференции Microsoft на выставке E3 издатель Bandai Namco показал трейлер новой игры от студии FromSoftware (Dark Souls, Bloodborne, Sekiro) — той самой, с которой помогал писатель Джордж Мартин. Как оказалось, Мартин не просто выступил консультантом, о чём он сообщал ранее. В ролике имя писателя стоит вместе с именем создателя игры Хидетаки Миядзаки. Кинематографичный трейлер получился очень красивым и зрелищным, но, как всегда у «Фромов», не особо понятным. Позднее в сети всё же появились некоторые подробности. Разработка игры началась сразу после того, как студия завершила DLC для Dark Souls 3. Elden Ring — более классическая фэнтезийная игра по сравнению с другими проектами FromSoftware. Студия описывает её как «новую экшен-RPG в жанре тёмного фэнтези от третьего лица» — причём уклон в RPG-составляющую будет больше, чем в Dark Souls. В игре будет традиционная для студии высокая сложность, чтобы «игрок мог наслаждаться чувством преодоления вызова». RPG-элементы будут включать широкий выбор оружия, магии, способов боя с противниками — так, чтобы каждый пользователь смог выбрать стиль геймплея и стратегию себе по вкусу. В игре будет возможность кастомизировать персонажа. Студия решила сотрудничать с Мартином, потому что Миядзаки — большой фанат писателя, причём не столько «Песни льда и пламени» и «Путешествия Тафа», сколько романа «Грёзы Февра». Геймдизайнер считает эту книгу шедевром жанра «вампирское фэнтези» и рекомендует всем новым сотрудникам. Сотрудничество началось с личной встречи, на которой Джордж Мартин положительно отозвался о задумках и темах грядущей игры. Позднее, после ещё нескольких разговоров, писатель создал мифологию вселенной — Миядзаки описывает её как «полную интересных персонажей и драмы, а также со множеством мистических и таинственных элементов». Мир Elden Ring построен на мифологии Мартина. По словам геймдизайнера, Elden Ring — самая масштабная из всех игр студии, с высоким уровнем проработки мира для исследования. Разработчики «создали собственный подход к определению „открытый мир“». В числе локаций игроки увидят, например, многоуровневые замки. Название Elden Ring связано с древней таинственной концепцией, которая определяет сам мир. «Как и показал трейлер, это некое кольцо должно быть разрушено». Игрокам стоит ждать боёв с боссами. «Нам кажется, что игрокам по душе разнообразие уникальных и пугающих боссов». Ещё одна главная тема игры — воля или амбиции человечества. Также в сети появилось промо-изображение: У игры нет даже примерной даты выхода. Известно, что она разрабатывается для PC, PS4 и Xbox One. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: