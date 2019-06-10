На пресс-конференции Microsoft на выставке E3 издатель Bandai Namco показал трейлер новой игры от студии FromSoftware (Dark Souls, Bloodborne, Sekiro) — той самой, с которой помогал писатель Джордж Мартин.

Как оказалось, Мартин не просто выступил консультантом, о чём он сообщал ранее. В ролике имя писателя стоит вместе с именем создателя игры Хидетаки Миядзаки.

Кинематографичный трейлер получился очень красивым и зрелищным, но, как всегда у «Фромов», не особо понятным. Позднее в сети всё же появились некоторые подробности.

Разработка игры началась сразу после того, как студия завершила DLC для Dark Souls 3.

Elden Ring — более классическая фэнтезийная игра по сравнению с другими проектами FromSoftware.

Студия описывает её как «новую экшен-RPG в жанре тёмного фэнтези от третьего лица» — причём уклон в RPG-составляющую будет больше, чем в Dark Souls.

В игре будет традиционная для студии высокая сложность, чтобы «игрок мог наслаждаться чувством преодоления вызова». RPG-элементы будут включать широкий выбор оружия, магии, способов боя с противниками — так, чтобы каждый пользователь смог выбрать стиль геймплея и стратегию себе по вкусу.

В игре будет возможность кастомизировать персонажа.

Студия решила сотрудничать с Мартином, потому что Миядзаки — большой фанат писателя, причём не столько «Песни льда и пламени» и «Путешествия Тафа», сколько романа «Грёзы Февра». Геймдизайнер считает эту книгу шедевром жанра «вампирское фэнтези» и рекомендует всем новым сотрудникам.

Сотрудничество началось с личной встречи, на которой Джордж Мартин положительно отозвался о задумках и темах грядущей игры. Позднее, после ещё нескольких разговоров, писатель создал мифологию вселенной — Миядзаки описывает её как «полную интересных персонажей и драмы, а также со множеством мистических и таинственных элементов». Мир Elden Ring построен на мифологии Мартина.

По словам геймдизайнера, Elden Ring — самая масштабная из всех игр студии, с высоким уровнем проработки мира для исследования.

Разработчики «создали собственный подход к определению „открытый мир“». В числе локаций игроки увидят, например, многоуровневые замки.

Название Elden Ring связано с древней таинственной концепцией, которая определяет сам мир. «Как и показал трейлер, это некое кольцо должно быть разрушено».

Игрокам стоит ждать боёв с боссами. «Нам кажется, что игрокам по душе разнообразие уникальных и пугающих боссов».

Ещё одна главная тема игры — воля или амбиции человечества.

Также в сети появилось промо-изображение:

У игры нет даже примерной даты выхода. Известно, что она разрабатывается для PC, PS4 и Xbox One.