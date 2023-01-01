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    Новости

    Стартовал предзаказ книг о создании Skyrim, Fallout и Uncharted

    22 марта 2023
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    22.03.2023
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    2 минуты на чтение
    Стартовал предзаказ книг о создании Skyrim, Fallout и Uncharted

    У наших коллег на CrowdRepublic стартовал предзаказ трёх нонфикшен-книг от издательства «Бомбора» в серии «Легендарные игры». И речь идёт о действительно легендарных играх — Skyrim, Fallout и Uncharted. В книгах рассказана история создания знаменитых франшиз, а также подробно описаны миры, в которых разворачивается действие. Важный подарок для поклонника игр или для коллекционера фантастических историй.

    Чем интересно?

    •  Рассказом о том, как и почему франшизы становятся культовыми
    • Историей создания, анализом механик и обзором влияния на индустрию
    • Цитатами знаменитых гейм-дизайнеров Тодда Говарда, Брайана Фарго и Нила Дракманна
    • Подробностями о самых сложных этапах разработки и проблемах игровой индустрии

    Fallout

    Стартовал предзаказ книг о создании Skyrim, Fallout и Uncharted 1

    Страшно представить, как легко мы могли бы остаться без серии Fallout, не будь у его авторов достаточно энтузиазма в свое время. Тим Кейн, Брайан Фарго и Леонард Боярский — Д’Артаньян и два мушкетера постапокалиптических RPG. Книга «Fallout. Хроники создания легендарной саги» повествует об их главной совместной работе, о создании первой части, пожалуй, наиболее известной серии игр о мире после ядерной катастрофы, и о том, как ее успех буквально привел к формированию целой игровой студии Black Isle. О разладе при работе над сиквелом, о переходе франшизы в руки другого разработчика, гиганта Bethesda, героя еще одной нашей книги «Skyrim. История создания великой игровой вселенной» и о будущем серии.

    Книга «Fallout» переносит читателя в ламповый геймдев 90-х, где Тим Кейн строит боевой геймплей на правилах настольных ролевок GURPS, но в итоге отказывается от них в пользу разработанной в недрах студии системы S.P.E.C.I.A.L. Самое поразительное, что можно почерпнуть из этого текста: первый Fallout, хит, неумирающая классика и прародитель известнейшей франшизы, не являлся даже студийным проектом — это было просто хобби работников Interplay.

    Skyrim

    Стартовал предзаказ книг о создании Skyrim, Fallout и Uncharted 2

    Тодд Говард как фигура кажется в Bethesda чем-то незыблемым, но уже упомянутая «Skyrim. История создания великой игровой вселенной» переносится в далекое прошлое, где Тодд не просил нас ничего купить, а первые Свитки даже не назывались свитками и должны были стать экшеном про гладиаторов. Рабочее название Arena, сохранившееся даже после жанрового переосмысления проекта и таки появления перед ним легендарного аффикса The Elder Scrolls, отсылает именно к этой задумке. В отличие от второго Fallout, неразбериха с целями и конечным образом проекта на руку разработчикам не сыграла. Книга объясняет, почему за долгожданную популярность Arena благодарить стоит, скорее, усидчивых игроков, нежели маркетинговый отдел студии.

    Но ко второй части — автор нарекает именно Daggerfall любимой в серии — разработчикиточно определились с тем, какую игру делают и что в ней самое главное. Из книгиможно узнать, кстати, что и до, и даже после выхода вторых The Elder Scrollsстудия Bethesda оставалась автором в первую очередь спортивных игр. Здесь описана история становления легендарной «Беседки», формирование костяка ее сотрудников, определение политики.

    Uncharted

     

    Стартовал предзаказ книг о создании Skyrim, Fallout и Uncharted 3

    И раз уж мы заговорили про разные платформы, напомним себе: трудно рассказывать о легендарных видеоигровых франшизах, но не назвать ни одну эксклюзивную серию для PS. И у нас есть серия, забыть которую было бы так же безнравственно, как обчистить древнее захоронение: вы уже знаете, речь про чертовски увлекательную «Историю создания Uncharted».

    Эта франшиза не так сильно сосредоточена на собственном сеттинге или нарративе, как две предыдущие, но как никто она сфокусирована на особенностях геймплея и создании ощущения приключения для игрока. В книге подробно разобрано, почему вторая часть Uncharted считается вехой не только во франшизе, но и в игроиндустрии в целом, как именно она изменила экшен от привычной структуры коридор-арена до цельного игрового опыта под названием traversal gunplay, размывающего эту дихотомию.

    Объём книг по Skyrim и Uncharted — 320 страниц. Объём Fallout — 288.

    Отправка Fallout намечена на конец апреля, а остальных — на июнь.

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