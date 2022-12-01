Стартовал предзаказ кулинарной книги по Assassin’s Creed

На CrowdRepublic стартовал предзаказ ещё одной кулинарной книги — на это раз по вселенной Assassin’s Creed. Артбук-энциклопедия уже был, а теперь пришло время книги рецептов!

В книгу вошли 40 рецептов, поделённых на 10 тематических меню, каждое связано со своим знаменитым ассасином. Кроме того, внутри вы найдёте подробности о событиях игры и красивые концепт-арты.

Например, любимые блюда Байека — это дань уважения пряным вкусам египетской кухни. Если хотите встретиться за трапезой с Альтаиром ибн Ла-Ахадом, обратите внимание на блюда из Дамаска, Акры, Иерусалима. Эцио Аудиторе родился в конце XV века во Флоренции, поэтому в посвященной ему главе вас ждет переосмысление тосканской кухни. И мы предупредили: чтобы оценить блюда, которыми Эдвард Кенуэй питался на корабле, бороздя просторы Карибского моря, нужно иметь крепкий желудок пирата.

Примеры разворотов

«Ранние пташки» по 1400 рублей. Доствить планируем в январе. А среди дополнительных наград — кулинарная книга по вымышленным мирам «Гастрогик»!