Издательство «Студия 101» запустила проект по сбору средств на локализацию приключения для научно-фантастической НРИ «Кориолис». В его рамках участники смогут приобрести не только книгу со сценарием «Тайна Эмиссара», но и другие дополнения для игры.

Мы уже рассказывали о «Кориолисе» — это космическая фантастика, которая сочетает арабскую тематику с мотивами «Светлячка» и «Чужих». Её правила опираются на «дайспул» — бросок нескольких кубиков с подсчётом «успехов» на «6». Базовая книга включает в себя разделы, описывающие создание персонажа, разрешение конфликтов, сражения, создание звездолёта, битвы в космосе и много информации о вселенной.

«Кориолис. Тайну Эмиссара» планируют издать в виде полноцветной книги объёмом примерно 220 страниц (формат 220×290 мм, мелованная матовая бумага, твёрдая обложка). В неё входят общая информация о назревающем конфликте и событиях, два сюжетных сценария (каждый в оригинале занимает около 90 страниц), карты станции и планеты, раздаточные материалы, генератор миссий и дополнительные правила. Печатная версия «Тайны Эмиссара» обойдётся в 1900 рублей.

Кроме «Тайны Эмиссара» участники могут приобрести в цифровом и печатном виде дополнительные материалы — «Обречённый корабль», «Тайна Арама» и «Виды Третьего Горизонта» (артбук). Кроме того, в рамках проекта можно приобрести аксессуары вроде тематических кубиков, колоды карт, листов персонажей, жетонов тьмы и так далее. Отдельно можно заказать и базовую книгу правил. Ранее мы публиковали бесплатный «Ключ на старт», куда входят основная механика, готовые персонажи и приключение.

Все материалы издательство обещает доставить к декабрю 2019-го, до праздников.