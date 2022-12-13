    3
    Новости

    Стартовал второй сезон «Вампиров средней полосы»

    13 декабря 2022
    Avatar photo
    13.12.2022
    1299
    0 минут на чтение
    Стартовал второй сезон «Вампиров средней полосы» 1

    Онлайн-кинотеатр Start запустил второй сезон «Вампиров средней полосы» — российской комедийной драмы с элементами детектива. Сериал рассказывает об ячейке вампиров, которые устроили быт в Смоленске. Больше всего они хотят мирной не-жизни, но из-за своего происхождения приходится сталкиваться с голодом и надзором со стороны Хранителей — людей, призванных охранять порядок сверхъестественного мира.

    Второй сезон тоже начинается загадочного преступления, которое приводит к череде новых неприятностей.

    Главные роли в первом сезоне исполнили Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова
    Михаил Гаврилов, Глеб Калюжный, Артем Ткаченко и Ольга Медынич. Во втором сезоне Анастастия Стежко заменила украинскую актрису Екатерину Кузнецову.

    Во втором сезоне тоже планируется 8 эпизодов, он завершится 31 января. Свежие серии будут выходить по вторникам.

    Читайте также

    Как «Вампиры средней полосы» продолжают традиции «Ночного дозора» 1

    Как «Вампиры средней полосы» продолжают традиции «Ночного дозора»

     Александр Стрепетилов |  11.05.2021

    Сериал успешно переносит клише городской мистики в российские реалии, при этом развивая семейную тему в духе «Аддамсов».

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Пиноккио Гильермо дель Торо»: великая антивоенная сказка не для детей 1
    0
    14884
    «Пиноккио Гильермо дель Торо»: великая антивоенная сказка не для детей

    Режиссёр превратил морализаторскую сказку в очень взрослое высказывание об отцах и детях, о человечности, диктатуре и войне.

    Обзор мультсериала Dragon Age: Absolution: старый Тевинтер и новый босс 3
    0
    29873
    Обзор мультсериала Dragon Age: Absolution: старый Тевинтер и новый босс

    Получилось лучше, чем ожидалось по трейлерам, но последние две минуты оставляют в недоумении.

    Обзор The Callisto Protocol. Убитый космос 4
    0
    86498
    Обзор The Callisto Protocol. Убитый космос

    Мистер Скофилд, вам не стоило возвращаться

    Какие фильмы смотреть в кино в декабре 2022? Семейные ценности людей и аватаров 3
    0
    145357
    Какие фильмы смотреть в кино в декабре 2022? Семейные ценности людей и аватаров

    Люди-кошки и коты в сапогах, брутальный Санта и хозяйка Медной горы — в главных кинопремьерах декабря.

    Настольная игра «Ольтре»: «Древний Ужас» для всей семьи 3
    0
    214956
    Настольная игра «Ольтре»: «Древний Ужас» для всей семьи

    Первое, что бросается в глаза, — невероятно сочное оформление. Даже иллюстрация на обложке позволяет безошибочно угадать имя художника — конечно же, это знаменитый француз Венсан Дютре! Мы уже могли любоваться […]

    Брайан Стейвли «Последние узы смерти»
    0
    193985
    Брайан Стейвли «Последние узы смерти». Финальный аккорд битвы за империю

    Достойное завершение трилогии эпического фэнтези.

    Какие новые сериалы смотреть в декабре 2022? Приквел «Ведьмака», Dragon Age и другие премьеры 6
    0
    252119
    Какие новые сериалы смотреть в декабре 2022? Приквел «Ведьмака», Dragon Age и другие премьеры

    Больше всего повезло фанатам фэнтези, а вот всем остальным придётся выбирать из нишевых проектов.

    Мир фантастики №229 (декабрь 2022) 2
    0
    362494
    Мир фантастики №229 (декабрь 2022)

    Фантазии и фантазёры во всех проявлениях.

    Спецпроекты

    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить