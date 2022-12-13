Стартовал второй сезон «Вампиров средней полосы»

Онлайн-кинотеатр Start запустил второй сезон «Вампиров средней полосы» — российской комедийной драмы с элементами детектива. Сериал рассказывает об ячейке вампиров, которые устроили быт в Смоленске. Больше всего они хотят мирной не-жизни, но из-за своего происхождения приходится сталкиваться с голодом и надзором со стороны Хранителей — людей, призванных охранять порядок сверхъестественного мира.
Второй сезон тоже начинается загадочного преступления, которое приводит к череде новых неприятностей.
Главные роли в первом сезоне исполнили Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова
Михаил Гаврилов, Глеб Калюжный, Артем Ткаченко и Ольга Медынич. Во втором сезоне Анастастия Стежко заменила украинскую актрису Екатерину Кузнецову.
Во втором сезоне тоже планируется 8 эпизодов, он завершится 31 января. Свежие серии будут выходить по вторникам.
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Сериал успешно переносит клише городской мистики в российские реалии, при этом развивая семейную тему в духе «Аддамсов».
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