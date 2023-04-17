Стартовали съёмки сериала про ехидну Наклза — от команды «Соника в кино»

Paramount приступила к съёмкам сериала про красную ехидну Наклза — персонажа из вселенной «Соника». Он появился во второй части «Соника в кино», а теперь станет главным героем собственного сериального спин-оффа.

Производством шоу занимается та же команда, которая работала над фильмами. Режиссёром первого эпизода выступает Джефф Фаулер, снявший обе полнометражные части. Главного героя вновь озвучит Идрис Эльба. А ещё одним центральным персонажем станет полицейский офицер Уэйд Уипл, его вновь сыграет Адам Пэлли. Согласно аннотации сериала, Наклз согласился учить Уэйда пути воина ехидны.

События сериала развернутся между первой и второй частью. Даты выхода у шоу пока нет, но известно, что третьего «Соника» планируют выпустить 20 декабря 2024 года.