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    Стартовали съёмки сериала про ехидну Наклза — от команды «Соника в кино»

    17 апреля 2023
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    17.04.2023
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    Стартовали съёмки сериала про ехидну Наклза — от команды «Соника в кино» 1

    Paramount приступила к съёмкам сериала про красную ехидну Наклза — персонажа из вселенной «Соника». Он появился во второй части «Соника в кино», а теперь станет главным героем собственного сериального спин-оффа.

    Производством шоу занимается та же команда, которая работала над фильмами. Режиссёром первого эпизода выступает Джефф Фаулер, снявший обе полнометражные части. Главного героя вновь озвучит Идрис Эльба. А ещё одним центральным персонажем станет полицейский офицер Уэйд Уипл, его вновь сыграет Адам Пэлли. Согласно аннотации сериала, Наклз согласился учить Уэйда пути воина ехидны.

    События сериала развернутся между первой и второй частью. Даты выхода у шоу пока нет, но известно, что третьего «Соника» планируют выпустить 20 декабря 2024 года.

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     Дарья Беленкова |  13.02.2020 |  47

    Все так бурно обсуждали смену дизайна Соника, что забыли спросить: а сам-то фильм как?

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