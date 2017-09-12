«Нет той самой сцены с оргией» — примерно так характеризуют новый фильм «Оно» поклонники книжного первоисточника. Что и говорить, сцена из романа 1986 года шокировала многих читателей, а некоторых до сих пор приводит в ужас — как же так, что этот извращенец себе позволяет!

Как ни странно, Стивен Кинг и сам удивляется тому, какой резонанс сейчас вызвала эта сцена. Писатель не понимает, почему все постоянно про неё спрашивают. Недавно издание Vulture нашло якобы цитату Кинга с форума, где тот описывает, какое значение она имеет на самом деле:

Я тут не имел в виду никакого сексуального подтекста. Книга описывает детство и подростковые годы персонажей. Взрослые зачастую не помнят, что они делали в детстве, — мы только думаем, будто помним, но на самом деле представляем всё совсем иначе. «Неудачники» чувствовали, что им снова предстоит быть вместе. Сексуальный акт связывает детство и юношество — словно проход между детской и юношеской секциями в библиотеке. С тех пор, как я написал эту сцену, времена сильно изменились. Теперь все относятся к таким материям более чутко. Писатель Стивен Кинг

Vulture связались с Кингом и спросили, действительно ли ему принадлежат эти слова. Писатель ответил, что это, скорее всего, и впрямь его цитата. Вот что он добавил:

Я поражён тем, как много комментариев пишут об этой единственной сцене секса. И как мало — про многочисленные убийства детей. Это явно что-то значит, но я ещё точно не знаю, что именно. Стивен Кинг