Стивен Моффат, бывший шоураннер «Шерлока» и «Доктора Кто», адаптирует для канала HBO книгу Одри Ниффенеггер «Жена путешественника во времени». Пока неизвестно, кто сыграет в сериале, — кастинг ещё не начался. Моффат напишет сценарий и выступит исполнительным продюсером наряду с Сью Вертью и Брайаном Минчином, которые также работали над «Доктором Кто».

«Жена путешественника во времени» — запутанная история любви между художницей Клэр и её мужем Генри, который наделён необычным даром (или проклятием) — неконтролируемо перемещаться во времени. Моффат признаётся, что после прочтения романа сразу его полюбил и даже создал под его влиянием эпизод «Девушка в камине» для «Доктора Кто».

Роман, литературный дебют Одри Ниффенеггер, был издан в 2003 году и получил не одну награду от критиков. В 2009 году состоялась премьера одноимённого фильма с участием Эрика Баны и Рэйчел Макадамс, который, впрочем, встретили куда прохладнее книги.