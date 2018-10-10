Российский офис шведского стримингового сервиса аудиокниг Storytel разрабатывает аудиосериал с Дмитрием Глуховским, сообщает Коммерсантъ. Компания заключила эксклюзивный договор с писателем и в феврале 2019 года выпустит его произведение в новом формате. Печатной версии у аудиосериала не будет.

Сюжет расскажет о постапокалиптической России, которая распалась на части, связанные лишь Транссибирской магистралью. В центре внимания окажется город-крепость, обороняющий мост через Волгу.

Фломат аудиосериала был выбран неслучайно. По словам самого Глуховского, в России пока нет телеканалов, на которых можно было бы запустить подобный проект.

Планируется, что это будет последнее произведение писателя в декорациях постапокалипсиса. Первый сезон будет состоять из десяти эпизодов по 45-50 минут. Дмитрий Глуховский не только напишет сценарий, но и примет участие в озвучке.