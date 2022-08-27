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    Новости

    «Студия Феникс» показала отрывок из мультсериала на основе якутского фольклора

    27 августа 2022
    27.08.2022
    252
    1 минута на чтение
    Отрывок из мультсериала на основе якутского фольклора

    «Студия Феникс» показала отрывок из мультсериала «Дети Айыы». Ранее его представили на фестивале YKT GEEK FEST в Якутске.

    Сериал «Дети Айыы» — семейная драма с элементами якутского фольклора. По сюжету Эрчим и Аяна — брат и сестра, которые попадают в мир древней Якутии, наполненный магией и опасностями, где им предстоит найти друг друга и в процессе вырасти над собой.

    Планируется 5 серий хронометражем около 20 минут. Дубляж мультсериала планируется на русском, якутском и английском языках.

    В данный момент идёт работа над сценарием. Когда сериал будет написан, и найден способ его финансирования, мультфильм планируют запустить в производство.

    Параллельно с сериями будут выходить комиксы.

    В интервью Yakutia Daily автор проекта Софрон Варламов раскрыл некоторые детали. Он раскрыл, что работа над проектом продолжается более двух лет, начиная с первых наработок.

    Сериал направлен на широкую аудиторию. Фольклорные элементы в мультфильме будут близки людям разных культур. В пример автор привёл троемирие: Верхний, Средний и Нижний миры — возможно, именно их мы и увидим в сериале. Нам обещают личную историю в якутском колорите, приправленную знатной долей ностальгии.

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