По данным Deadline, студия режиссёра Мэтта Ривза («Монстро», «Планета обезьян: Революция», грядущий «Бэтмен») 6th & Idaho совместно с Netflix приобрела права на экранизацию культового научно-фантастического романа Клиффорда Саймака «Пересадочная станция».

Вместе со студией продюсировать картину будут Адам Кэссан, Рафи Крон, Адам Мэсси и Линкольн Стэлмастер. «Станция» — лишь один из совместных проектов стриминга и студии Ривза, вдобавок они готовят экранизацию «Скотного двора» Оруэлла. Первые новости о фильме появились в июле 2018 года, когда СМИ рассказали о том, что картину поставит Энди Серкис, но с тех пор никаких подробностей пока не было.

«Пересадочная станция» рассказывает о молодом человеке по имени Инек Уоллисе, который тихо себе проживает на окраине маленького американского городка Милвилл в Висконсине. Он занимается своими делами, не спорит с соседями, выписывает газеты, покупает много бумаги и чернил. Но вскоре его мирной жизни приходит конец, ведь его на карандаш берут специалисты ЦРУ — судя по документам, Уоллису больше ста лет. Как такое возможно? Легко, если тебя выбрали пришельцы следить за пересадочной станцией…