В конце июля стриминговый сервис Netflix приобрел у Warner Bros. права на «Маугли» от Энди Серкиса, а теперь стало ясно, что сотрудничество компании с актёром и режиссёром продолжится. Теперь Netflix купил права на сатирическую антиутопию Джорджа Оруэлла «Скотный двор», которую должен адаптировать Серкис.

Продюсерами проекта выступят в том числе Мэтт Ривз («Монстро», «Планета обезьян») и Джонатан Кавендиш («Маугли») — со всеми ними Серкис уже работал.

Мы невероятно рады наконец найти идеальный творческий дом в Netflix для этой необычайно актуальной работы Джорджа Оруэлла. Кроме того, вновь работать с моим замечательным другом Мэттом Ривзом — с его острой чувствительностью, умением рассказывать истории и честностью, порядку в этой сфере — это лучший сценарий для нашей давней страсти и воплощения этой сказки в жизнь. Энди Серкис

«Скотный двор», вдохновлённый российской революцией 1917 года, рассказывает о некой ферме, в которой животные решили устроить революцию против своего не самого успешного хозяина. Но, стремясь к равенству и свободе, со временем они вернулись к новой диктатуре, в которой «все животные равны. Но некоторые животные равны более, чем другие».

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