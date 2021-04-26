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    Новости

    Суд Санкт-Петербурга запретил ссылки на KonoSuba и ещё четыре аниме

    26 апреля 2021
    Кот-император
    26.04.2021
    1212
    1 минута на чтение
    Суд Санкт-Петербурга запретил ссылки на KonoSuba и ещё четыре аниме

    Красногвардейский районный суд Петербурга по требованию прокуратуры запретил ещё несколько ссылок на аниме. Под раздачу попали отдельные ссылки на сайтах с онлайн-просмотров аниме вроде AnimeJapanTV, AnimeGO, Jut и другие.

    Ограничения в этот раз коснулись пяти аниме-сериалов:  «Этот замечательный мир», «Зомбиленд. Сага», «Кошачий рай», «Любимчик принцесс» и «О моём перерождении в слизь». На указанных сайтах эти сериалы можно было смотреть без регистрации, никаких ограничений, в том числе и возрастных, нет. К этому у прокурора и возникли вопросы.

    Других ресурсов — в том числе и официальные онлайн-кинотеатры — эти ограничения не коснулись.

    Как сообщается в пресс-релизе, прокурор указал на «вредоносную информацию» по ссылкам, в том числе и «порнографического характера», которая способна причинить вред психическому здоровью и развитию детей и подростков.

    Основанием для заявлений прокурора стали выводы специалистов ГБУ ДПО Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования от 02.12.2020.

    Суд пришел к выводу, например, что анимационный сериал «Этот замечательный мир» пропагандирует теорию перерождения, показывая, что после смерти возможна более интересная, многообразная и бесконтрольная от родителей жизнь. Мир после смерти позиционируется более ярким и полным приключений с возможностью ведения разгульного образа жизни, распития спиртных напитков, сексуальных отношений, противоправных действий, в то время как реальный мир представляется безрадостным и полным одиночества.

    Дела, по итогам которых судьи запрещали ссылки на отдельные сайты с аниме-сериалами, начались с февраля. В ходе блокировок ранее пострадал сайт Crunchyrolls — несколько дней к нему не было доступа из браузеров (только с приложения).

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    Что такого эксперты нашли в сериалах? И что в них есть на самом деле?

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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