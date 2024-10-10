Сюжет второго сезона «Часа дьявола» развернется в параллельной вселенной

Исполнители главных ролей «Часа дьявола» Джессика Рейн и Питер Капальди поделились некоторыми подробностями о грядущем втором сезоне.

Так, сюжет развернется в параллельной вселенной, в которой Люси работает детективом. Эта версия персонажа отличается от прошлой тем, что Люси-детектив пережила тяжелую трагедию, из-за которой девушка стала жестокой и целеустремленной.

Что касается героя Капальди, то на этот раз он не будет прикован к стулу и повторять одни и те же реплики.

В первом сезоне я просто две недели сидел, прикованный к стулу, и повторял реплики из первого эпизода. <...> В новых сериях больше экшена и динамики.

Актеры пообещали, что во втором сезоне у них будет гораздо больше совместных сцен. По их словам, между персонажами будут действительно интересные антагонистические отношении и захватывающие стычки.

Продолжение «Часа дьявола» выйдет 18 октября.

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