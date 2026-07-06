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Сюжетные заставки для ремейка Persona 4 снимет MAPPA

Дмитрий Кинский
6 июля 16:41
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В рамках Anime Expo стало известно, что над анимационными сюжетными заставками в ремейке Persona 4 работает MAPPA.
Студия, напомним, наиболее известна по аниме «Человек-бензопила», «Атака титанов» и «Магическая битва».
Что интересно, MAPPA уже прикладывала руку к франшизе. Так, студия работала над опенингом Persona 5.
Persona 4 Revival выйдет 18 февраля 2027 года.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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