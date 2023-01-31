Супермен, приквел «Чудо-Женщины», Зелёные фонари: Джеймс Ганн представил план вселенной DC

Осенью 2022-го стало известно, что новыми руководителями направления DC стали Джеймс Ганн («Отряд самоубийц», «Стражи галактики») и продюсер Питер Сафран. Первый должен заняться творческой стороной, а другой возьмёт на себя управление бизнес-процессами. После первых анонсов DC отказалось от сотрудничества с уже примелькавшимися актёрами и их образами, включая Генри Кавилла на роли Супермена и Дуэйна Джонсона на роли Чёрного Адама.

У дуэта попросили представить план развития вселенной, и 31 января его наконец-то продемонстрировали.

Опасения многих фанатов действительно сбылись, и основная вселенная теперь будет строиться совсем иначе. С другой стороны, некоторые проекты останутся как есть.

DC Elseworlds

План Ганна включает проект под брендом Elseworlds — как и в комиксах, это сюжеты и истории, которые не вписываются в «единый канон». Сюда относятся:

Сиквел «Бэтмена» — его выход намечен на 3 октября 2025 года.

— его выход намечен на 3 октября 2025 года. Сиквел«Джокера» (с Леди Гагой, тоже от Тодда Филипса) — запланирован на 4 октября 2024-го.

(с Леди Гагой, тоже от Тодда Филипса) — запланирован на 4 октября 2024-го. Мультсериал Teen Titans Go!, который будет выходить и дальше.

который будет выходить и дальше. Отдельный фильм про темнокожего Супермена от продюсера Джей Джей Абрамса. Этот проект анонсировали ещё в 2021-го, и с тех пор он всё ещё в работе. Как сказали Ганн и Сафран, они ждут черновик сценария.

Основные линейки

Кино

Superman: Legacy — запустит новую вселенную DC как таковую. Фильм по сценарию Ганна, возможно, Ганн его и поставит. Сафран уточняет, что фильм не будет историей происхождения Супермена, но покажет его ранние годы, где он будет пытаться искать баланс между криптонианскими корнями и человеческим обществом. Выход запланирован на 11 июля 2025 года.

запустит новую вселенную DC как таковую. Фильм по сценарию Ганна, возможно, Ганн его и поставит. Сафран уточняет, что фильм не будет историей происхождения Супермена, но покажет его ранние годы, где он будет пытаться искать баланс между криптонианскими корнями и человеческим обществом. Выход запланирован на 11 июля 2025 года. The Authority — комикс Уоррена Эллиса о команде супергероев, которые решают проблемы, не считаясь со средствами. По словам Ганна, он давно хотел экранизировать проект. Сейчас готовят сценарий (имя сценариста на презентации не раскрыли), даты выхода пока нет.

комикс Уоррена Эллиса о команде супергероев, которые решают проблемы, не считаясь со средствами. По словам Ганна, он давно хотел экранизировать проект. Сейчас готовят сценарий (имя сценариста на презентации не раскрыли), даты выхода пока нет. The Brave and the Bold — ещё один фильм про Бэтмена, но существующий отдельно от картин Ривза с Паттинсоном. Лента представит «Бэт-семью», и начнут с Робина (Дэмиена Уэйна). Фильм будет основан на комиксах Гранта Моррисона. Кроме того, авторы будут вдохновляться сюжетм Тома Кингом, которого также пригласили в «комнату сценаристов» вселенной DC. Он же работает над следующей картиной.

ещё один фильм про Бэтмена, но существующий отдельно от картин Ривза с Паттинсоном. Лента представит «Бэт-семью», и начнут с Робина (Дэмиена Уэйна). Фильм будет основан на комиксах Гранта Моррисона. Кроме того, авторы будут вдохновляться сюжетм Тома Кингом, которого также пригласили в «комнату сценаристов» вселенной DC. Он же работает над следующей картиной. Supergirl: Woman of Tomorrow — фильм, основанный на серии комиксов Тома Кинга про криптонианку Кару Зор-Эл, двоюродную сестру Супермена. Ганн рассказал, что ключевая разница между Суперменом и Супергёрл в том, что первого на Землю отправили любящие родители, а второй пришлось первые 14 лет жизни наблюдать гибель Криптона и смерть всех, кто был ей дорог. В фильме появится и Крипто, пёс со сверхспособностями.

фильм, основанный на серии комиксов Тома Кинга про криптонианку Кару Зор-Эл, двоюродную сестру Супермена. Ганн рассказал, что ключевая разница между Суперменом и Супергёрл в том, что первого на Землю отправили любящие родители, а второй пришлось первые 14 лет жизни наблюдать гибель Криптона и смерть всех, кто был ей дорог. В фильме появится и Крипто, пёс со сверхспособностями. Swamp Thing — фильм будет исследовать «мрачное происхождение Болотной твари» через призму хоррора. Ганн отмечает, что одним из самых интересных аспектов будет будущее взаимодействие Болотной твари с другими персонажами — и в пример режиссёр привёл взаимодействие Ракеты с Тором в «Мстителях».

Сериалы

The Creature Commando — анимационный сериал по сценарию Джеймса Ганна, уже запущен в производство. Оригинальный комикс 1980-го рпссказывает о команде сверхъестественных созданий вроде оборотня, вампира и горгоны, которые сражаются с нацистами во времена Второй мировой. У Ганна же отряд тоже будет включать странных персонажей — включая Ласку из «Отряда самоубийц» и отца Рика Флэга. Об актёрах озвучания расскажут позже.

— анимационный сериал по сценарию Джеймса Ганна, уже запущен в производство. Оригинальный комикс 1980-го рпссказывает о команде сверхъестественных созданий вроде оборотня, вампира и горгоны, которые сражаются с нацистами во времена Второй мировой. У Ганна же отряд тоже будет включать странных персонажей — включая Ласку из «Отряда самоубийц» и отца Рика Флэга. Об актёрах озвучания расскажут позже. Waller — сериал, которым занимается команда «Миротворца», пока Ганн занят фильмом про Супермена. Шоу расскажет о главе особого подразделения Аманде Уоллер (она стояла за инициативой «Отряд самоубийц» в обоих фильмах). «Миротворец» закончился тем, что дочь Уоллер раскрыла истину об инициативе, и теперь у Уоллен большие проблемы . Руководит проектом создатель «Рокового патруля» Джереми Карвер. Ганн считает, что зрителей ждёт «лучшее когда-либо выходившее шоу», а вместе с Сафраном они называют сериалы The Creature Commando и Waller «разогревом» перед фильмом про Супермена. Действие «Уоллер» развернётся между первым и вторым сезонами «Миротворца».

— сериал, которым занимается команда «Миротворца», пока Ганн занят фильмом про Супермена. Шоу расскажет о главе особого подразделения Аманде Уоллер (она стояла за инициативой «Отряд самоубийц» в обоих фильмах). . Руководит проектом создатель «Рокового патруля» Джереми Карвер. Ганн считает, что зрителей ждёт «лучшее когда-либо выходившее шоу», а вместе с Сафраном они называют сериалы The Creature Commando и Waller «разогревом» перед фильмом про Супермена. Действие «Уоллер» развернётся между первым и вторым сезонами «Миротворца». Lanterns — сериал про Зелёных фонарей, в центре событий окажутся самые известные из них: Хэл Джордан и Джон Стюарт. Ганн и Сафран описывают будущее шоу как «высококачественный проект от HBO», сравнивая его по духу с «Настоящим детективом». Они отметили, что этот проект не связан с ранее анонсированным сериалом про Фонарей от Грега Берланти — тот сейчас заморожен. «Видение Грега — это скорее космоопера. Наш же сериал — это больше „Настоящий детектив“, приземлённая история, действие которой разворачивается на планетах».

— сериал про Зелёных фонарей, в центре событий окажутся самые известные из них: Хэл Джордан и Джон Стюарт. Ганн и Сафран описывают будущее шоу как «высококачественный проект от HBO», сравнивая его по духу с «Настоящим детективом». Они отметили, что этот проект не связан с ранее анонсированным сериалом про Фонарей от Грега Берланти — тот сейчас заморожен. «Видение Грега — это скорее космоопера. Наш же сериал — это больше „Настоящий детектив“, приземлённая история, действие которой разворачивается на планетах». Paradise Lost — приквел «Чудо-Женщины», который покажет интриги и борьбу за власть на Темискире до рождения Дианы. Шоу сравнивают с «Игрой престолов». Название отсылает к серии комиксов Paradise Island Lost, которые рассказывали о гражданской войне на острове, но Чудо-Женщина в сюжете фигурировала.

— приквел «Чудо-Женщины», который покажет интриги и борьбу за власть на Темискире до рождения Дианы. Шоу сравнивают с «Игрой престолов». Название отсылает к серии комиксов Paradise Island Lost, которые рассказывали о гражданской войне на острове, но Чудо-Женщина в сюжете фигурировала. Booster Gold — комедийный сериал про не самого известного супергероя Майка Картера. Вернее как супергероя — неудачника из 25 века, который, оказавшись в нашем времени, использует технологии будущего и выдаёт себя за супергероя. Ганн описывает Картера сериал так: «В целом, Booster Gold — это синдром самозванца как супергерой». Уже ищут актёра на главную роль.

Нынешние исполнители ролей Аквамена, Чудо-Женщины и Флэша теоретически могут вернуться к своим ролям.