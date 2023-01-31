Супермен, приквел «Чудо-Женщины», Зелёные фонари: Джеймс Ганн представил план вселенной DC

Осенью 2022-го стало известно, что новыми руководителями направления DC стали Джеймс Ганн («Отряд самоубийц», «Стражи галактики») и продюсер Питер Сафран. Первый должен заняться творческой стороной, а другой возьмёт на себя управление бизнес-процессами. После первых анонсов DC отказалось от сотрудничества с уже примелькавшимися актёрами и их образами, включая Генри Кавилла на роли Супермена и Дуэйна Джонсона на роли Чёрного Адама.
У дуэта попросили представить план развития вселенной, и 31 января его наконец-то продемонстрировали.
Опасения многих фанатов действительно сбылись, и основная вселенная теперь будет строиться совсем иначе. С другой стороны, некоторые проекты останутся как есть.
DC Elseworlds
План Ганна включает проект под брендом Elseworlds — как и в комиксах, это сюжеты и истории, которые не вписываются в «единый канон». Сюда относятся:
- Сиквел «Бэтмена» — его выход намечен на 3 октября 2025 года.
- Сиквел«Джокера» (с Леди Гагой, тоже от Тодда Филипса) — запланирован на 4 октября 2024-го.
- Мультсериал Teen Titans Go!, который будет выходить и дальше.
- Отдельный фильм про темнокожего Супермена от продюсера Джей Джей Абрамса. Этот проект анонсировали ещё в 2021-го, и с тех пор он всё ещё в работе. Как сказали Ганн и Сафран, они ждут черновик сценария.
Основные линейки
Кино
- Superman: Legacy — запустит новую вселенную DC как таковую. Фильм по сценарию Ганна, возможно, Ганн его и поставит. Сафран уточняет, что фильм не будет историей происхождения Супермена, но покажет его ранние годы, где он будет пытаться искать баланс между криптонианскими корнями и человеческим обществом. Выход запланирован на 11 июля 2025 года.
- The Authority — комикс Уоррена Эллиса о команде супергероев, которые решают проблемы, не считаясь со средствами. По словам Ганна, он давно хотел экранизировать проект. Сейчас готовят сценарий (имя сценариста на презентации не раскрыли), даты выхода пока нет.
- The Brave and the Bold — ещё один фильм про Бэтмена, но существующий отдельно от картин Ривза с Паттинсоном. Лента представит «Бэт-семью», и начнут с Робина (Дэмиена Уэйна). Фильм будет основан на комиксах Гранта Моррисона. Кроме того, авторы будут вдохновляться сюжетм Тома Кингом, которого также пригласили в «комнату сценаристов» вселенной DC. Он же работает над следующей картиной.
- Supergirl: Woman of Tomorrow — фильм, основанный на серии комиксов Тома Кинга про криптонианку Кару Зор-Эл, двоюродную сестру Супермена. Ганн рассказал, что ключевая разница между Суперменом и Супергёрл в том, что первого на Землю отправили любящие родители, а второй пришлось первые 14 лет жизни наблюдать гибель Криптона и смерть всех, кто был ей дорог. В фильме появится и Крипто, пёс со сверхспособностями.
- Swamp Thing — фильм будет исследовать «мрачное происхождение Болотной твари» через призму хоррора. Ганн отмечает, что одним из самых интересных аспектов будет будущее взаимодействие Болотной твари с другими персонажами — и в пример режиссёр привёл взаимодействие Ракеты с Тором в «Мстителях».
Сериалы
- The Creature Commando — анимационный сериал по сценарию Джеймса Ганна, уже запущен в производство. Оригинальный комикс 1980-го рпссказывает о команде сверхъестественных созданий вроде оборотня, вампира и горгоны, которые сражаются с нацистами во времена Второй мировой. У Ганна же отряд тоже будет включать странных персонажей — включая Ласку из «Отряда самоубийц» и отца Рика Флэга. Об актёрах озвучания расскажут позже.
- Waller — сериал, которым занимается команда «Миротворца», пока Ганн занят фильмом про Супермена. Шоу расскажет о главе особого подразделения Аманде Уоллер (она стояла за инициативой «Отряд самоубийц» в обоих фильмах). «Миротворец» закончился тем, что дочь Уоллер раскрыла истину об инициативе, и теперь у Уоллен большие проблемы. Руководит проектом создатель «Рокового патруля» Джереми Карвер. Ганн считает, что зрителей ждёт «лучшее когда-либо выходившее шоу», а вместе с Сафраном они называют сериалы The Creature Commando и Waller «разогревом» перед фильмом про Супермена. Действие «Уоллер» развернётся между первым и вторым сезонами «Миротворца».
- Lanterns — сериал про Зелёных фонарей, в центре событий окажутся самые известные из них: Хэл Джордан и Джон Стюарт. Ганн и Сафран описывают будущее шоу как «высококачественный проект от HBO», сравнивая его по духу с «Настоящим детективом». Они отметили, что этот проект не связан с ранее анонсированным сериалом про Фонарей от Грега Берланти — тот сейчас заморожен. «Видение Грега — это скорее космоопера. Наш же сериал — это больше „Настоящий детектив“, приземлённая история, действие которой разворачивается на планетах».
- Paradise Lost — приквел «Чудо-Женщины», который покажет интриги и борьбу за власть на Темискире до рождения Дианы. Шоу сравнивают с «Игрой престолов». Название отсылает к серии комиксов Paradise Island Lost, которые рассказывали о гражданской войне на острове, но Чудо-Женщина в сюжете фигурировала.
- Booster Gold — комедийный сериал про не самого известного супергероя Майка Картера. Вернее как супергероя — неудачника из 25 века, который, оказавшись в нашем времени, использует технологии будущего и выдаёт себя за супергероя. Ганн описывает Картера сериал так: «В целом, Booster Gold — это синдром самозванца как супергерой». Уже ищут актёра на главную роль.
Нынешние исполнители ролей Аквамена, Чудо-Женщины и Флэша теоретически могут вернуться к своим ролям.
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