Тайка Вайтити, недавно получивший «Оскар» за «Кролика ДжоДжо», снимет для Netflix два анимационных сериала, основанных на вселенной «Чарли и шоколадная фабрика». Он напишет для них сценарий, займется постановкой и продюсированием.

В основу первого ляжет одноименный детский роман Роальда Даля 1964 года. А второй будет посвящен народу умпа-лумпа — это маленькие люди, которых пригласил работать к себе на фабрику Вилли Вонка. Им платят какао-бобами, они вредные, любят петь песни и шутить.

Вот что сказано о мультиках в официальном заявлении:

Сериалы сохранят дух и тон оригинальной истории, но в то же время они расширят этот мир и добавят персонажей, которых не было на страницах книг Даля.

Также Netflix подчеркнул, что назначение Вайтити на должность руководителя этих двух проектов знаменует собой начало «обширного партнерства» между стриминговым сервисом и The Roald Dahl Story Company. Так что в будущем нам следует ждать больше адаптаций Даля, в том числе «Матильды», «БДВ, или Большого и Доброго Великана» и «Свинтусов».