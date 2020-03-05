Тайка Вайтити, недавно получивший «Оскар» за «Кролика ДжоДжо», снимет для Netflix два анимационных сериала, основанных на вселенной «Чарли и шоколадная фабрика». Он напишет для них сценарий, займется постановкой и продюсированием.

В основу первого ляжет одноименный детский роман Роальда Даля 1964 года. А второй будет посвящен народу умпа-лумпа — это маленькие люди, которых пригласил работать к себе на фабрику Вилли Вонка. Им платят какао-бобами, они вредные, любят петь песни и шутить.

Вот что сказано о мультиках в официальном заявлении:

Сериалы сохранят дух и тон оригинальной истории, но в то же время они расширят этот мир и добавят персонажей, которых не было на страницах книг Даля.

Тайка Вайтити

Также Netflix подчеркнул, что назначение Вайтити на должность руководителя этих двух проектов знаменует собой начало «обширного партнерства» между стриминговым сервисом и The Roald Dahl Story Company. Так что в будущем нам следует ждать больше адаптаций Даля, в том числе «Матильды», «БДВ, или Большого и Доброго Великана» и «Свинтусов».

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