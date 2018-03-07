В Сети появился первый полноценный трейлер второго сезона сериала «Легион». Это супергеройское шоу рассказывает о могущественном мутанте Дэвиде Хэллере, в разуме которого обитает несколько личностей (за что он и получил прозвище Легион). В его власти менять пространство и время, а также создавать правдоподобные иллюзии. Правда, Хэллер почти не контролирует свои силы.

В новом сезоне обещают ещё более психоделичный видеоряд. Многое видно уже по трейлеру: необычные ракурсы, кислотные цвета и своеобразные спецэффекты. А ещё создатели планируют раскрыть главного антагониста, Короля Теней, и рассказать больше об отце Легиона. В комиксах им выступал Чарльз Ксавье (Профессор Икс).

Второй сезон выходит 3 апреля.

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