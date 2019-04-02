Танос и космос: вышел минутный ролик «Мстителей: Финал» с новыми кадрами

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Marvel Studios выпустила ещё один новый ролик «Мстителей: Финал», в котором показали много новых кадров, особенно в космосе и, вероятно, на другой планете. В видео Тони Старк и Стив Роджерс жмут друг другу руки, а Танос телепортируется при помощи чего-то, напоминающего мост Биврёст. Ну и, главное, показали воссоединение Старка и Пеппер Потс.

Оригинал

Дубляж

Ролик приурочен к старту продаж билетов в сети Fandango. На сайте компании утверждается, что продолжительность фильма составит 182 минуты.

В российском прокате с 29 апреля.

Танос и космос: вышел минутный ролик «Мстителей: Финал» с новыми кадрами 1

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Кот-редактор
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