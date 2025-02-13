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Тейлор Лотнер из «Сумерек» сыграет охотника на оборотней в сериале про самого себя

Андрей Квасков
13 февраля 12:29
4
1 минута на чтение
Тейлор Лотнер, широко известный по роли Джейкоба в серии фильмов «Сумерки», сыграет в сериале «Тейлор Лотнер: Охотник на оборотней» от Amazon.

По сюжету актер исчез из поля зрения после последних «Сумерек». Фанаты начали строить теории и искать причины его исчезновения, но правда оказалась еще безумней. Тейлор не просто взял перерыв в карьере, он вступил в тайное общество охотников на оборотней.

Лотнер сыграет самого себя. В фильме ему придется вести двойную жизнь и, по иронии судьбы, сражаться с теми самыми существами, которые прославили его.
Синопсис
Спасая мир и возрождая карьеру, Тейлор сталкивается с главным вопросом: что происходит, когда твоя главная роль становится твоим главным врагом?
Шоураннером выступает Дейзи Гарднер («Голдберги», «Кремниевая долина»), а производством проекта будет заниматься студия Tornate («Конь БоДжек»).
Даты выхода пока нет.

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Андрей Квасков
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