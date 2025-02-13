Тейлор Лотнер из «Сумерек» сыграет охотника на оборотней в сериале про самого себя





По сюжету актер исчез из поля зрения после последних «Сумерек». Фанаты начали строить теории и искать причины его исчезновения, но правда оказалась еще безумней. Тейлор не просто взял перерыв в карьере, он вступил в тайное общество охотников на оборотней.





Лотнер сыграет самого себя. В фильме ему придется вести двойную жизнь и, по иронии судьбы, сражаться с теми самыми существами, которые прославили его.

Тейлор Лотнер, широко известный по роли Джейкоба в серии фильмов «Сумерки», сыграет в сериале «Тейлор Лотнер: Охотник на оборотней» от Amazon.