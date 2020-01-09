Телесеть ABC, принадлежащая Disney, ведёт переговоры о запуске нового супергеройского сериала — совместно с Кевином Файги, главой Marvel Studios. Об этом рассказала президент ABC Entertainment Кэри Бюрк. Правда, пока что о никаких конкретных персонажах речи не шло.

Нам по душе наши партнёры из Marvel, и нам грустно видеть, что «Агенты Щ.И.Т.», бывшие большой частью истории, закрываются. Сейчас мы ищем возможности поработать с Кевином Файги, мы в самом начале переговоров о сотрудничестве с Marvel и ABC о возможном будущем сериале. Прямо сейчас Marvel сосредоточилась на проектах для Disney+, как и должно быть. Кэри Брюк, президент ABC Entertainment

Сейчас Marvel Studios действительно с головой ушла в производство пачки супергеройских проектов: «Сокол и Зимний солдат», «Ванда/Вижен», «Локи», «Она-Халк», «Лунный рыцарь», «Хоукай» и «Что, если?». Из них первые два стартуют уже в конце 2020-го.

Ранее ABC готовила как минимум один проект от Marvel Television — про некую супергероиню. Но позже подразделение расформировали, а глава Джефф Лоэб покинул пост. Последний проект Marvel TV — сериал «Хелстром» про полудемонов Деймона и Ану Хелстромах, которые охотятся на злодеев. Проект выйдет для Hulu.