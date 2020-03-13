В связи с пандемией коронавируса студия Niantic выпустила для мобильной игры Pokémon GO обновление, которое избавит игроков от необходимости шастать по всему городу в поисках новых покемонов.

Чтобы снизить риски заражения, разработчики увеличили в игре среду обитания карманных монстров, так что тренеры смогут найти больше существ рядом со своими домами. Вдобавок сейчас действует 99% скидка на приманки, которые теперь будут действовать в течение часа.

Кроме того, студия перенесла несколько мероприятий вроде Abra Community Day и увеличила количество бонусов и подарков, которые будут получать игроки в специальных точках — на покестопах.