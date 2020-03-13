В связи с пандемией коронавируса студия Niantic выпустила для мобильной игры Pokémon GO обновление, которое избавит игроков от необходимости шастать по всему городу в поисках новых покемонов.
Чтобы снизить риски заражения, разработчики увеличили в игре среду обитания карманных монстров, так что тренеры смогут найти больше существ рядом со своими домами. Вдобавок сейчас действует 99% скидка на приманки, которые теперь будут действовать в течение часа.
Кроме того, студия перенесла несколько мероприятий вроде Abra Community Day и увеличила количество бонусов и подарков, которые будут получать игроки в специальных точках — на покестопах.
При работе над обновлением мы отталкивались на текущей ситуации в области здравоохранения. Мы также призываем игроков, чтобы они решали, куда пойти и что делать, прежде всего думая о своем здоровье и окружающих.
Читайте также
Pokémon Go: как дополненная реальность изменила мир
Рассказываем, откуда взялась игра, о которой все вокруг говорят.
Комментарии (Правила дискуссии)