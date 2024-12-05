Тэрон Эджертон заинтересован в создании Kingsman 3

Тэрон Эджертон заявил, что все еще хочет сняться в новой части шпионского боевика Kingsman. Видимо, шансы на выход третьего фильма все еще есть.
Тэрон Эджертон
<...> Я не думаю, что пауза обязательно означает, что мы не будем снимать новую часть. Думаю, Мэттью Вон, как и я, очень хочет сделать еще один фильм. У нас пока нет даты начала съемок, я думаю, что это все еще может произойти.
В октябре 2024-го глава 20th Century Studios Стив Амелл отметил, что на продолжение Kingsman у студии планов нет.
Однако в январе Мэттью Вон заявлял, что у него уже есть частично готовый сценарий триквела, который должен был бы стать финалом в отношениях главных героев.
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