Ужасной несправедливостью завершилась история картины «Человек, который убил Дон Кихота» комика, актёра и режиссёра Терри Гиллиама. Постановщик проиграл суд бывшему продюсеру и потерял авторские права на фильм. Более того, Гиллиам должен выплатить ещё 10 тысяч евро. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

«Человек, который убил Дон Кихота» — проект мечты режиссёра, Гиллиам грезил картиной с 2000 года. Фильм много раз оказывался в «производственном аду»: то из проекта уйдут актёры, то продюсеры перестанут выделять деньги, то погода испортит съёмки.

В 2016 году Гиллиам нашёл новую компанию, которая согласилась профинасировать картину, и казалось, что «Человек, который убил Дон Кихота» будет наконец-то спокойно снят! Режиссёр заключил договор с продюсерской студией Alfama Films во главе с Паулу Бранку. В договоре указывались обязанности сторон — Паулу выделяет деньги на картину, Гиллиам её снимает и потом студия получает права на фильм и прокатывает его по миру. За это постановщик получал полный творческий контроль над фильмом. На главные роли он позвал Джонатана Прайса («Игра престолов») и Адама Драйвера («Звёздные войны: Пробуждение Силы»).

Когда у Гиллиама уже всё было готово, Бранку решил не финансировать фильм. Режиссёру пришлось срочно искать новых инвесторов. Гиллиаму повезло — Amazon согласились профинансировать «Человека, который убил Дон Кихота». Фильм успешно отсняли, и весной его планировали выпустить в прокат, показав предварительно на Каннском кинофестивале. Но тут вновь объявился Бранку, который едва не сорвал показ. Продюсер подал в суд на режиссёра за нарушение авторских прав — и суд постановил, что права на картину принадлежат компании Бранку. Помимо этого, суд предписал, что Гиллиам должен выплатить продюсеру 10 тысяч евро.

«Человек, который убил Дон Кихота» обыгрывает классический роман Сервантеса в современной интерпретации. Главный герой — рекламщик Тоби Грисони (Адам Драйвер) — приезжает на место съёмок своего фильма про Дон Кихота. Там он встречает человека, который считает себя Рыцарем Печального Образа (Джонатан Прайс).

Компания «Cinema Prestige» планировала выпустить картину в российский прокат 13 сентября, но теперь судьба показа остаётся неизвестной. Возможно, дату премьеры перенесут.

Читайте также

Терри Гиллиам и смысл его странных фильмов 7

Терри Гиллиам и смысл его безумных фильмов

 22.11.2015

Он снимает шедевры гротеска и абсурда — «Монти Пайтон и Священный Грааль», «Бразилия», «12 обезьян». Он так загадочен и самобытен, будто его подбросили инопланетяне. Но таким его сделала жизнь.

Спустя 18 лет! Вышел трейлер «Человека, который убил Дон Кихота» от Терри Гиллиама

Спустя 18 лет! Вышел трейлер «Человека, который убил Дон Кихота» от Терри Гиллиама

 05.04.2018

Главные роли исполнили Адам Драйвер и Джонатан Прайс.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

Показать комментарии