Ужасной несправедливостью завершилась история картины «Человек, который убил Дон Кихота» комика, актёра и режиссёра Терри Гиллиама. Постановщик проиграл суд бывшему продюсеру и потерял авторские права на фильм. Более того, Гиллиам должен выплатить ещё 10 тысяч евро. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

«Человек, который убил Дон Кихота» — проект мечты режиссёра, Гиллиам грезил картиной с 2000 года. Фильм много раз оказывался в «производственном аду»: то из проекта уйдут актёры, то продюсеры перестанут выделять деньги, то погода испортит съёмки.

В 2016 году Гиллиам нашёл новую компанию, которая согласилась профинасировать картину, и казалось, что «Человек, который убил Дон Кихота» будет наконец-то спокойно снят! Режиссёр заключил договор с продюсерской студией Alfama Films во главе с Паулу Бранку. В договоре указывались обязанности сторон — Паулу выделяет деньги на картину, Гиллиам её снимает и потом студия получает права на фильм и прокатывает его по миру. За это постановщик получал полный творческий контроль над фильмом. На главные роли он позвал Джонатана Прайса («Игра престолов») и Адама Драйвера («Звёздные войны: Пробуждение Силы»).

Когда у Гиллиама уже всё было готово, Бранку решил не финансировать фильм. Режиссёру пришлось срочно искать новых инвесторов. Гиллиаму повезло — Amazon согласились профинансировать «Человека, который убил Дон Кихота». Фильм успешно отсняли, и весной его планировали выпустить в прокат, показав предварительно на Каннском кинофестивале. Но тут вновь объявился Бранку, который едва не сорвал показ. Продюсер подал в суд на режиссёра за нарушение авторских прав — и суд постановил, что права на картину принадлежат компании Бранку. Помимо этого, суд предписал, что Гиллиам должен выплатить продюсеру 10 тысяч евро.

«Человек, который убил Дон Кихота» обыгрывает классический роман Сервантеса в современной интерпретации. Главный герой — рекламщик Тоби Грисони (Адам Драйвер) — приезжает на место съёмок своего фильма про Дон Кихота. Там он встречает человека, который считает себя Рыцарем Печального Образа (Джонатан Прайс).

Компания «Cinema Prestige» планировала выпустить картину в российский прокат 13 сентября, но теперь судьба показа остаётся неизвестной. Возможно, дату премьеры перенесут.