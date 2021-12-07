«Террористы нынче молодые пошли» — тизер-трейлер сериала «Карамора»

Онлайн-кинотеатр START опубликовал первый тизер-трейлер многострадальной «Караморы» от студии «ДК интертеймент».
Проект несколько раз менял свой формат. Изначально это был сериал, над которым работал Илья Найшуллер. После он превратился в фильм, а на смену Найшуллеру пришел Данила Козловский. А теперь «Карамору» снова позиционируют как сериал.
Сюжет разворачивается в альтернативной вселенной в начале XX века, а в центре внимания оказывается анархист Карамора, который хочет отомстить вампирам, тайно управляющим миром, за смерть своей возлюбленной.
Премьера состоится в начале 2022 года.
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Редактор
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