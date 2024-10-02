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Tesla провела презентацию беспилотного такси и гуманоидных роботов Optimus
Андрей Квасков
11 октября 16:32
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Компания Tesla провела масштабную презентацию под названием We, Robot, в рамках которой представила роботакси и роботов Optimus.

Особое внимание привлекли именно гуманоидные боты, которые смогут выполнять широкий спектр услуг — быть няней, учителем, садовником, а также заниматься выгулом собак и выступать в роли помощником по домашним делам.

В рамках презентации Илон Маск также раскрыл цену робота — он обойдется в 20-30 тыс. долларов (около 2 млн рублей). Массовое производство начнется в 2026 году, но точных сроков начала продаж пока нет.

Сам Маск назвал Optimus самым «масштабным продуктом из всех когда-либо созданных». По его мнению, роботы способны построить «будущее, где не будет бедности».
Что касается роботакси, уже сейчас существует свыше 50 полностью автономных электромобилей Cybercab (двухместный) и автобусов Robovan (вмещает до 20 человек). В них нет ни педалей, ни руля.

Серийное производство беспилотного транспорта должно начаться в 2026 году.

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Андрей Квасков
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