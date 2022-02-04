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    Новости

    The CW заказал пилоты сериалов «Винчестеры» и «Рыцари Готэма»

    4 февраля 2022
    04.02.2022
    86
    1 минута на чтение
    The CW заказал пилоты сериалов «Винчестеры» и «Рыцари Готэма»

    По данным СМИ, канал The CW теперь уже официально заказал первые эпизоды для потенциальных новых сериалов «Винчестеры» и «Рыцари Готэма».

    Про «Винчестеров» мы уже как-то писали. Канал не хочет расставаться со вселенной «Сверхъестественного», а потому запустил в работу приквел про родителей Сэма и Дина — Джона и Мэри Винчестеров. Зрителям обещают показать историю спасения не только Мэри, но и всего мира! Продюсерами выступают Дженсен Эклз (Дин) и его жена Данил Эклз. Пока что никаких подробностей об актёрском составе не было. Известно, что Эклз станет в сериале закадровым рассказчиком.

    «Рыцари Готэма» же расскажут историю «мятежного приёмного сына Бэтмена», который после смерти Брюса Уэйна создаёт союз из детей противников Бэтмена, которые становятся защитниками города. Впервые сериал анонсировали в декабре 2021-го. Кого именно подразумевают под «приёмным сыном», пока не раскрывается — хотя, видимо, речь про Джейсона Тодда или Дэмиана Уэйна. Актёрский состав пока тоже неизвестен.

    Заказ пилотов пока ещё не означает, что сериалы увидят свет. Ранее The CW пытались запустить спин-офф «Сверхъестественного», для чего снимали специальные эпизоды «бэкдор-пилоты» (в них уделяли внимание героям, которые получили отдельный проект), но в итоге сериалы так и не увидели свет. Или вспомнить пилот Powerpuff (игрового ремейка мультсериала «Суперкрошки»), после съёмок которого руководство решило всё свернуть.

    Кроме того, канал продлил следующие фантастические сериалы:«Бэтвумен» (на третий сезон), «Зачарованные» (на четвёртый сезон), «Легенды завтрашнего дня» (на седьмой сезон), «Флэш» (на восьмой сезон), «Ривердэйл» (на шестой сезон) и «Розуэлл, Нью-Мексико» (на четвёртый сезон).

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