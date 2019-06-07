THQ Nordic в 2020 году выпустит ремейк пародийной игры Destroy All Humans!

Издатель THQ Nordic анонсировал выход ремейка Destroy All Humans! — экшен-адвенчуры в открытом мире, который пародирует сюжеты о пришельцах эпохи Холодной войны. В дебютном ролике игры злобный инопланетянин прибывают на Землю под трек Ich Will группы Rammstein.

Оригинальная Destroy All Humans! вышла в 2005 году на консолях PS2 и Xbox. Игра рассказывала об инопланетянине Крипто, который прибыл на Землю в 1959 году, чтобы найти сородича, исчезнувшего в 1947-м. В дальнейшем THQ выпустила ещё три игры серии — также только на консолях. В ремейке обещают добавить вырезанный из оригинала контент.

У игры уже появилась страница в Steam.

Вместе с дебютным роликом издатель показал скриншоты:

А вот так выглядит бокс-арт:

Игра выйдет в 2020 году на PC, PS4 и Xbox One.

Ремейк Destroy All Humans! — третий из обещанных издателем анонсов перед E3. Ранее компания представила спин-офф Darksiders и ремейк игры про Губку Боба.