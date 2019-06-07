THQ Nordic в 2020 году выпустит ремейк пародийной игры Destroy All Humans! Кот-редактор 07.06.2019 Новости, Яндекс 111 0 минут на чтение Издатель THQ Nordic анонсировал выход ремейка Destroy All Humans! — экшен-адвенчуры в открытом мире, который пародирует сюжеты о пришельцах эпохи Холодной войны. В дебютном ролике игры злобный инопланетянин прибывают на Землю под трек Ich Will группы Rammstein. Оригинальная Destroy All Humans! вышла в 2005 году на консолях PS2 и Xbox. Игра рассказывала об инопланетянине Крипто, который прибыл на Землю в 1959 году, чтобы найти сородича, исчезнувшего в 1947-м. В дальнейшем THQ выпустила ещё три игры серии — также только на консолях. В ремейке обещают добавить вырезанный из оригинала контент. У игры уже появилась страница в Steam. Вместе с дебютным роликом издатель показал скриншоты: А вот так выглядит бокс-арт: Игра выйдет в 2020 году на PC, PS4 и Xbox One. Ремейк Destroy All Humans! — третий из обещанных издателем анонсов перед E3. Ранее компания представила спин-офф Darksiders и ремейк игры про Губку Боба. Читайте также Что делать при вторжении пришельцев 28.02.2016 Рано или поздно инопланетяне атакуют. Но земляне не лыком шиты — на такой случай у нас есть план! Безумные сценарии инопланетного вторжения: злобные будильники и бессмертные огурцы 27.01.2019 Готовясь к встрече с инопланетным разумом, надо предполагать даже самые невероятные сценарии. Сейчас нам смешно, а при вторжении будет не до смеха! Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: