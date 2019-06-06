THQ Nordic представил Darksiders Genesis — спин-офф серии в духе Diablo

Издатель THQ Nordic представил Darksiders Genesis — и, в отличие от номерных частей серии, это топ-даун экшен с элементами RPG в духе Diablo. Разработчиками выступает студия Airship Syndicate (Battle Chasres: Nightwar).

Ранее в сети появились бокс-арт и скриншоты:

Всего издатель приготовил к E3 три анонса, по одному на каждый день. Пятого июня компания представила ремейк платформера SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom. Седьмого она может показать ещё одну игру во вселенной Red Faction — ранее в сеть попало название тайтла.

Скорее всего, спин-офф — не замена четвёртой части, а лишь передышка. Ранее издатель отмечал, что франшиза Darksiders — одна из ключевых для компании.

Точной даты выхода у Darksiders Genesis пока нет, но её обещают выпустить до конца 2019 года на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.