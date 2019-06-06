THQ Nordic представил Darksiders Genesis — спин-офф серии в духе Diablo Кот-редактор 06.06.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение Издатель THQ Nordic представил Darksiders Genesis — и, в отличие от номерных частей серии, это топ-даун экшен с элементами RPG в духе Diablo. Разработчиками выступает студия Airship Syndicate (Battle Chasres: Nightwar). Ранее в сети появились бокс-арт и скриншоты: Всего издатель приготовил к E3 три анонса, по одному на каждый день. Пятого июня компания представила ремейк платформера SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom. Седьмого она может показать ещё одну игру во вселенной Red Faction — ранее в сеть попало название тайтла. Скорее всего, спин-офф — не замена четвёртой части, а лишь передышка. Ранее издатель отмечал, что франшиза Darksiders — одна из ключевых для компании. Точной даты выхода у Darksiders Genesis пока нет, но её обещают выпустить до конца 2019 года на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Читайте также Battle Chasers: Nightwar. JRPG в обёртке красочного комикса 27.10.2017 Красочная ролевая игра с увлекательными и продуманными пошаговыми сражениями, но слабым сюжетом. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: