КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в ноябре 2024? Мировые премьеры (уж какие есть)
Какие фильмы смотреть в ноябре 2024-го в кино? Фантастика, сказки и просто дичь
Новые фильмы ужасов, которые вы могли пропустить: от инди до Индии
Следуй за кроликом: история создания «Донни Дарко»

Классика

«Унесённые призраками» Хаяо Миядзаки: шедевр аниме
Киберпанк-фильмы: 10 главных и ещё немного
Новости
Тильда Суинтон в трейлере постапокалиптической комедии «Конец света»
Андрей Квасков
5 ноября 19:03
2
1 минута на чтение
Киностудия NEON выпустила трейлер черной постапокалиптической комедии под названием «Конец света» (The End).

Главную роль сыграла Тильда Суинтон, а режиссером ленты выступает номинант на «Оскар» Джошуа Оппенхаймер («Акт убийства», «Взгляд тишины»).

Историю посвятят семье нефтяного магната, которая переживает апокалипсис в бункере. У пары рождается мальчик, вынужденный свои следующие 20 лет жизни провести под землей. Семейную идиллию нарушает девушка, которой удается проникнуть в убежище.

В ленте также сыграли Майкл Шеннон («Достать ножи»), Джордж МакКэй («1917») и Моусес Ингрэм («Оби-Ван Кеноби»).

Премьера «Конца света» состоится в России уже 23 января. Критики неоднозначно оценили картину — она получила 58% «свежести» на Rotten Tomatoes.
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики №252 (ноябрь 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #15. Лучшее фэнтезийное аниме
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Леон и Джилл станут главными героями Resident Evil 9 — и другие детали игры

Новости

Гостей конференции «Литература одного дома» ждет секция про советскую фантастику XX века

Новости

«Муха» Дэвида Кроненберга получит спин-офф
Фильм снимет Никиату Джусу

Новости

Испания в тизере 3 сезона «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон»
Премьера ожидается в 2025 году.

Новости

Инсайдер: Sony Pictures снимет фильм про Агента Венома
Намек на героя нашли в «Последнем танце».

Новости

Завершился третий сезон конкурса фантастических рассказов «Проект особого значения»

Новости

«По ту сторону изгороди»: юбилейная короткометражка

Новости

В Assassin's Creed Shadows «восстановят баланс» между исторической линией и современностью
Игра выйдет 14 февраля.

Новости

Милла Йовович сыграет в последней части саги о живых мертвецах Джорджа Ромеро
Даты выхода пока нет.

Новости

BioWare не исключает появление ремастера прошлых частей Dragon Age
Правда, это будет сделать сложнее, чем с Mass Effect.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты