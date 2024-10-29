Тильда Суинтон в трейлере постапокалиптической комедии «Конец света»

Главную роль сыграла Тильда Суинтон, а р ежиссером ленты выступает номинант на «Оскар» Джошуа Оппенхаймер («Акт убийства», «Взгляд тишины»).





Историю посвятят семье нефтяного магната, которая переживает апокалипсис в бункере. У пары рождается мальчик, вынужденный свои следующие 20 лет жизни провести под землей. Семейную идиллию нарушает девушка, которой удается проникнуть в убежище.







В ленте также сыграли Майкл Шеннон («Достать ножи»), Джордж МакКэй («1917») и Моусес Ингрэм («Оби-Ван Кеноби»).



