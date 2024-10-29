Тильда Суинтон в трейлере постапокалиптической комедии «Конец света»

Киностудия NEON выпустила трейлер черной постапокалиптической комедии под названием «Конец света» (The End).
Главную роль сыграла Тильда Суинтон, а режиссером ленты выступает номинант на «Оскар» Джошуа Оппенхаймер («Акт убийства», «Взгляд тишины»).
Историю посвятят семье нефтяного магната, которая переживает апокалипсис в бункере. У пары рождается мальчик, вынужденный свои следующие 20 лет жизни провести под землей. Семейную идиллию нарушает девушка, которой удается проникнуть в убежище.
В ленте также сыграли Майкл Шеннон («Достать ножи»), Джордж МакКэй («1917») и Моусес Ингрэм («Оби-Ван Кеноби»).
Премьера «Конца света» состоится в России уже 23 января. Критики неоднозначно оценили картину — она получила 58% «свежести» на Rotten Tomatoes.
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