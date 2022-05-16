Тизер «Добычи» — приквела «Хищника» про столкновение пришельца и воина команчей

20th Century Studios показала первый тизер «Добычи» (Prey) — экшен-триллера в сеттинге «Хищника», эдакого приквела. Его действие развернётся за 300 лет до событий первого фильма, а в центре сюжета окажется противостояние инопланетного охотника и воительницы из племени команчей.
Молодая женщина Нару понимает, что её народу угрожает опасность от неизвестного и хладнокровного убийцы. Сперва она выслеживает добычу, а вскоре и сама становится добычей инопланетного хищника.
Картину снял постановщик «Кловерфилда, 10» Дэн Трахтенберг.
В описании отмечается, что создатели хотели точно отобразить племя команчей, в числе продюсеров — постановщица с «Санденса» и представительница реальных команчей Джейн Майерс. В числе актёров — почти все представители коренных американцев.
«Добыча» выйдет на стриминге Hulu 5 августа.
Читайте также
«Хищник»: история культового боевика. Как Ван Дамм не стал пришельцем
Брутальному боевику с Шварценеггером исполнилось 30 лет. Вспоминаем, как создавали инопланетного охотника, почему Жан-Клод Ван Дамм отказался его играть и какую роль в этом сыграли лягушки.
Они едят Чужих на завтрак. Хищники: виды, оружие и кодекс чести
Всё, что известно о расе межпланетных охотников: от технологий до клановой системы и способа размножения.
Слово в защиту нового «Хищника»
Не все это поняли, но Шейн Блэк снял, пожалуй, лучший фильм о Хищнике со времён первого. Остроумный и расширяющий вселенную, хотя и дырявый в плане логики.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: X-Files: Двойной агентНикогда Малдер ещё не был так близок к Истине.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.