Тизер «Добычи» — приквела «Хищника» про столкновение пришельца и воина команчей

20th Century Studios показала первый тизер «Добычи» (Prey) — экшен-триллера в сеттинге «Хищника», эдакого приквела. Его действие развернётся за 300 лет до событий первого фильма, а в центре сюжета окажется противостояние инопланетного охотника и воительницы из племени команчей.

Молодая женщина Нару понимает, что её народу угрожает опасность от неизвестного и хладнокровного убийцы. Сперва она выслеживает добычу, а вскоре и сама становится добычей инопланетного хищника.

Картину снял постановщик «Кловерфилда, 10» Дэн Трахтенберг.

В описании отмечается, что создатели хотели точно отобразить племя команчей, в числе продюсеров — постановщица с «Санденса» и представительница реальных команчей Джейн Майерс. В числе актёров — почти все представители коренных американцев.

«Добыча» выйдет на стриминге Hulu 5 августа.