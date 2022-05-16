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    Новости

    Тизер «Добычи» — приквела «Хищника» про столкновение пришельца и воина команчей

    16 мая 2022
    16.05.2022
    789
    1 минута на чтение

    20th Century Studios показала первый тизер «Добычи» (Prey) — экшен-триллера в сеттинге «Хищника», эдакого приквела. Его действие развернётся за 300 лет до событий первого фильма, а в центре сюжета окажется противостояние инопланетного охотника и воительницы из племени команчей.

    Молодая женщина Нару понимает, что её народу угрожает опасность от неизвестного и хладнокровного убийцы. Сперва она выслеживает добычу, а вскоре и сама становится добычей инопланетного хищника.

    Картину снял постановщик «Кловерфилда, 10» Дэн Трахтенберг.

    В описании отмечается, что создатели хотели точно отобразить племя команчей, в числе продюсеров — постановщица с «Санденса» и представительница реальных команчей Джейн Майерс. В числе актёров — почти все представители коренных американцев.

    «Добыча» выйдет на стриминге Hulu 5 августа.

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