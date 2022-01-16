Тизер новой экранизации романа У. Тевиса «Человек, который упал на Землю»

Showtime показал тизер телеадаптации романа Уолтера Тевиса «Человек, который упал на Землю». Это экранизация романа Тевиса 1963 года, который повествует об инопланетянине, очутившемся на Земле, в руках которого находится судьба человеческой эволюции. От прошлого и действий пришельца зависит будущее человечества.

За постановку отвечают Алекс Куртцман, автор сценария «Звездного пути» (2009), и Дженни Люмет, написавшая сценарий фильма «Рэйчел выходит замуж».

Небольшой тизер сериала представляет Чиветеля Эджиофора, который играет главного героя, и Наоми Харрис, которая исполнит роль Джастин Фоллс, учёной, которая знакомит пришельца с земным обществом и обычаями.

В актёрском составе также значатся Джош Хердман и Кейт Малгрю, Кларк Питерс, Роб Делани, Соня Кэссиди и Жуана Рибейру.

Это будет третья крупная адаптация произведения Уолтера Тевиса. Первым был артхаусный научно-фантастический фильм режиссера Николаса Роуга с Дэвидом Боуи в главной роли. Хотя фильм провалился в прокате, со временем он стал культовой классикой. А в 1987 году был снят неудачный пилот телесериала «Человек, который упал на Землю», который позднее стал телефильмом с участием Льюиса Смита, Беверли Д’Анджело и Уила Уитона из «Звездного пути: Следующее поколение».

Премьера состоится весной.