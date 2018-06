Уолтер Тевис «Человек, упавший на Землю»

Walter Tevis

The Man Who Fell to Earth

Роман

Жанр: психологическая НФ

Выход оригинала: 1963

Переводчик: А. Ковжун

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2018

Серия: «Азбука-бестселлер»

304 стр., 4000 экз.

Похоже на:

Роберт Хайнлайн «Чужак в чужой стране»

Джин Брюер «Планета Ка-Пэкс»