Тизер российского мистического сериала «Там, где цветет полынь»

Онлайн-кинотеатр KION поделился тизер-трейлером мистического сериала «Там, где цветет полынь».
В основу шоу лег бестселлер Ольги Птицевой — про десятиклассницу Ульяну, которая обнаруживает у себя страшный дар предвидеть смерть других людей.
Главные роли исполнили Виктория Агалакова, Сабина Ахмедова, Риналь Мухаметов и Артем Ткаченко.
Премьера состоится «скоро» — точной даты пока нет.
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Редактор
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Александр Ремизов
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