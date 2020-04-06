Вчера телеканал Cartoon Network показал тизер-трейлер первого специального эпизода «Времени приключений: Далекие земли», в котором БиМО поет про космос.

Some people say that space is lonely, silent, empty, sparkling and immense.

А вот официальный синопсис серии:

Когда в дальнем уголке галактики происходит смертельная космическая авария, звонить нужно только одному герою, и это не БиМо. Но только не в этот раз!

Остальные три эпизода будут посвящены путешествию Марселин и Принцессы Жвачки в их бурное прошлое, студенческим годам Мятного Лакея в школе волшебников и воссоединению Финна и Джейка.

Первые две серии выйдут в 2020 году в HBO Max, а оставшиеся — в следующем . Впрочем, ни у одной из них пока нет точной даты премьеры.

«Время приключений» закончилось на 10 сезоне в 2018 году. Вчера мультсериалу исполнилось 10 лет.

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