В сети появились первые тизеры мистического сериала «Дом с прислугой» от режиссёра и сценариста М. Найта Шьямалана («Сплит», «Стекло», «Визит»). Apple показал постер и два коротких ролика.
Как и обычно с проектами Шьямалана, сюжетных подробностей не раскрывается. Помимо Шьямалана над проектом работают режиссёр Лиза Брюльманн («Убивая Еву») и сценарист Тони Басгэллоп («24 часа: наследие»). В шоу засветятся Руперт Гринт («Гарри Поттер»), Лорен Эмброуз («Секретные материалы»), Эринн Анова («Двойка»), Тоби Кеббелл («Черное зеркало») и Нелл Тайгер Фри («Слишком стар, чтобы умереть молодым»).
Точной даты выхода пока нет. Сам сервис начнёт работу 1 ноября.
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Подписка на старте будет доступна и в РФ — за 199 рублей в месяц. Сразу после запуска в библиотеку добавят восемь эксклюзивных проектов.
М. Найт Шьямалан готовит два новых фильма — они выйдут в 2021-м и 2023-м
В производство постановщик вложит собственные средства, а прокатывать картины будет Universal.
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