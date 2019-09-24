В сети появились первые тизеры мистического сериала «Дом с прислугой» от режиссёра и сценариста М. Найта Шьямалана («Сплит», «Стекло», «Визит»). Apple показал постер и два коротких ролика.

Как и обычно с проектами Шьямалана, сюжетных подробностей не раскрывается. Помимо Шьямалана над проектом работают режиссёр Лиза Брюльманн («Убивая Еву») и сценарист Тони Басгэллоп («24 часа: наследие»). В шоу засветятся Руперт Гринт («Гарри Поттер»), Лорен Эмброуз («Секретные материалы»), Эринн Анова («Двойка»), Тоби Кеббелл («Черное зеркало») и Нелл Тайгер Фри («Слишком стар, чтобы умереть молодым»).

Точной даты выхода пока нет. Сам сервис начнёт работу 1 ноября.