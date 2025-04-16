Том Хиддлстон в дебютном трейлере «Жизни Чака» по Стивену Кингу

фильма «Жизни Чака» по мотивам произведения Стивена Кинга.

Картина будет состоять из трех историй из жизни Чарльза «Чака» Кранца, начиная с его смерти и заканчивая тем, как он рос в доме с привидениями.





Главные роли сыграли Том Хиддлстон, Карен Гиллан, Чиветель Эджиофор и Марк Хэмилл, а режиссером выступил Майк Флэнаган («Призраки дома на холме», «Полуночная месса»).

