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Том Хиддлстон в дебютном трейлере «Жизни Чака» по Стивену Кингу

Андрей Квасков
16 апреля 12:02
39
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Компания NEON представила дебютный трейлер фильма «Жизни Чака» по мотивам произведения Стивена Кинга.

Картина будет состоять из трех историй из жизни Чарльза «Чака» Кранца, начиная с его смерти и заканчивая тем, как он рос в доме с привидениями.

Главные роли сыграли Том Хиддлстон, Карен Гиллан, Чиветель Эджиофор и Марк Хэмилл, а режиссером выступил Майк Флэнаган («Призраки дома на холме», «Полуночная месса»).

«Жизни Чака» выйдет в российский прокат 5 июня.
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