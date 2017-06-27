Актёр Том Холланд, играющий Человека-паука в Киновселенной Marvel, в недавнем интервью подтвердил одну любопытную фанатскую теорию, согласно которой Питер Паркер уже появлялся в фильмах КВМ.
Речь идёт об одном эпизоде из фильма «Железный человек 2», в котором маленький мальчик едва не погибает от одного из боевых дронов.
Во время пресс-тура актёра специально спросили про эту теорию, на что он дал неожиданный и развёрнутый ответ:
Это Питер Паркер. Я могу подтвердить — это Питер Паркер. Я буквально 20 минут назад говорил об этом с Кевином Файги. Может быть, я раскрыл вам старый спойлер, но это так. Это клёво. Мне нравится идея, что Питер Паркер мог быть в этой вселенной с самого начала.
Ситуация очень напоминает случай с Джеймсом Мэнголдом, режиссёром фильмов о Росомахе. В марте фанаты связали концовку «Логана» с фильмом «Росомаха: Бессмертный», и режиссёр, конечно же, эту теорию подтвердил, дескать всё так и было задумано. Похоже, что кинематографисты внимательно мониторят соцсети, обращая внимание на стоящие фанатские теории, чтобы порадовать фанатов, сделав их каноном.
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