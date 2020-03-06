Журналисты BBC Radio 1 взяли интервью у Тома Холланда, в ходе которого актер внезапно признался, что своровал парочку реквизитов со съемочной площадки «Человека-паука».

Например, теперь у него дома лежат веб-шутеры дружелюбного соседа и очки Тони Старка, которые он получил во второй части.

Я ворую на каждой работе. Мой дом полон вещей со съемочных площадок. Честно говоря, у меня есть целый набор веб-шутеров от костюма Человека-паука. Marvel прежде об этом не знала, но теперь узнает. Есть еще кое-что более серьезное — очки Тони Старка. А еще однажды я пытался стащить весь костюм, однако уйти с площадки в образе Человека-паука немного трудно.

После ведущие поинтересовались, как актер до сих пор не попал в неприятности из-за этого. На что он отметил, что всегда создаются копии важного реквизита, поскольку он постоянно портится.

Как-то раз я сказал: «Упс, я потерял очки Тони Старка». А они такие: «Ты сделал что?!» Теперь они лежат у меня на полке над камином.

Кроме того, по словам Тома, больше всего в своей жизни он жалеет о том, что он сдался и перестал заниматься танцами. Оказывается, в детстве он уделял этому каждый день по шесть часов — и так в течение трех лет.