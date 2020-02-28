После DeepFake-ролика, в котором Тома Холланда представили в образе Марти Макфлая в фильме «Назад в будущее», журналисты поинтересовались у актера, что он об этом думает. И внезапно он рассказал, что какое-то время назад он был вовлечен в переговоры о ремейке.

Я бы солгал, если бы сказал, что в прошлом не было переговоров о том, чтобы сделать нечто вроде ремейка. Но это — самый совершенный или один из самых совершенных фильмов, который невозможно сделать лучше.

Актер не стал уточнять, какую именно роль ему предлагали в потенциальном перезапуске. К тому же переговоры в конечном итоге заглохли, поскольку Universal Pictures не может снимать новые фильмы во франшизе без согласия авторов трилогии.

Также Том отметил, что хотел бы воспроизвести сцену в школе вместе с Робертом Дауни-младшим, которую взяли за основу создатели DeepFake-видео.

Я думаю, что мы в каком-то смысле обязаны этому DeepFake, потому что авторы проделали очень хорошую работу. Сначала я почти обиделся. Я даже подумал: «Мне нужно прямо сейчас позвонить своему адвокату и подать на кого-нибудь в суд». Здорово! Мне сегодня заплатят! Но я этого не сделал, поскольку это отличное видео. Я собираюсь поговорить с Робертом. Может, у нас получится что-нибудь воссоздать.

Прежде сценарист «Назад в будущее» заявил, что не собирается снимать ремейки картины и портить таким образом чье-либо детство. А еще он сравнив ребуты с проституцией.