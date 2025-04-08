КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Minecraft в кино»: один из самых фильмов всех времён
Какие фильмы смотреть в апреле 2025-го? Русские кайдзю и сказочные убийцы
«Белоснежка» из зловещей долины. Обзор ремейка
10 самых ярких ролей Брюса Уиллиса

Классика

«Песнь моря»: мультфильм с настоящим волшебством
Киану Ривз: нестареющий, избранный, потрясающий
Новости

Тони Гилрой: без малыша Йоды не было бы «Андора»

Дмитрий Кинский
8 апреля 15:57
119
1 минута на чтение
Шоураннер «Звездных войн: Андор» Тони Гилрой признался, что его сериала бы не было без успеха «Мандалорца».
По его словам, вопреки позиции фандома, оба проекта существуют в симбиозе, пусть они и отличаются по тональности.
Успех «Мандалорца» дал нам платформу для прыжка. <...> Я имею в виду, нет малыша Йоды — нет никакого «Андора».
Гилрой подчеркнул, что без усилий Джона Фавро и Дэйва Филони ничего не получилось бы. Поэтому ему не нравится, когда фанаты отзываются о них плохо.
Вместе с этим шоураннер усомнился, что в дальнейшем Lucasfilm возьмется за проект подобного масштаба со съемками на натуре. Но, как отмечает Тони, в компании поддерживали авторов сериала на всем пути, в том числе Кэти Кэннеди и Боб Айгер.
Второй и заключительный сезон «Андора» выйдет 22 апреля. Всего в нем будет 12 эпизодов.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 257 (апрель 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #2025. Игрокон 2025
490 ₽
Купить
Статьи

Новости

Объявлены финалисты премии «Хьюго» 2025 года

Новости

Инсайдер: ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion выйдет в апреле

Новости

Новые кадры фантастической комедии «Киллербот» с Александром Скарсгардом
Премьера 16 мая.

Новости

Первый трейлер шутера La Quimera от экс-создателей Metro 2033
События развернутся в 2064 году в Латинской Америке.

Новости

Экранизацию Death Stranding снимет режиссер «Тихого места: День первый»

Новости

Фильм по Minecraft стартовал даже лучше «Братьев Супер Марио в кино»

Новости

Новый трейлер боевика «Миссия невыполнима: Финальная расплата»
Премьера состоится 23 мая.

Новости

NASA хочет отправить на Марс вертолет размером с внедорожник
Он призван исследовать Лабиринт Ночи.

Новости

Второй сезон «Миротворца» стартует в августе
Количество эпизодов пока не сообщается.

Новости

Посмотрите отрывок из «Супермена» с очаровательным Крипто!
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты