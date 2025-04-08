Тони Гилрой: без малыша Йоды не было бы «Андора»

Шоураннер «Звездных войн: Андор» Тони Гилрой признался , что его сериала бы не было без успеха «Мандалорца».

По его словам, вопреки позиции фандома, оба проекта существуют в симбиозе, пусть они и отличаются по тональности.

Успех «Мандалорца» дал нам платформу для прыжка. <...> Я имею в виду, нет малыша Йоды — нет никакого «Андора».

Гилрой подчеркнул, что без усилий Джона Фавро и Дэйва Филони ничего не получилось бы. Поэтому ему не нравится, когда фанаты отзываются о них плохо.

Вместе с этим шоураннер усомнился, что в дальнейшем Lucasfilm возьмется за проект подобного масштаба со съемками на натуре. Но, как отмечает Тони, в компании поддерживали авторов сериала на всем пути, в том числе Кэти Кэннеди и Боб Айгер.

Второй и заключительный сезон «Андора» выйдет 22 апреля. Всего в нем будет 12 эпизодов.

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