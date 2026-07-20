Топ-10 лучших НФ-триллеров в по версии Collider





Эти ленты отличаются безупречной композицией и искусной режиссурой, благодаря чему напряжение сохраняется на протяжении всего просмотра.



В этом списке представлены некоторые культовые и нестареющие научно-фантастические триллеры, которые увлекают зрителя от начала до конца..