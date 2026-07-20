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Топ-10 лучших НФ-триллеров в по версии Collider

Андрей Квасков
20 июля 17:49
644
1 минута на чтение
Издание Collider поделилось подборкой из десяти фильмов, которые редакция посчитала лучшими научно-фантастическими триллерами в истории кино.
Collider
В этом списке представлены некоторые культовые и нестареющие научно-фантастические триллеры, которые увлекают зрителя от начала до конца..

Эти ленты отличаются безупречной композицией и искусной режиссурой, благодаря чему напряжение сохраняется на протяжении всего просмотра.

Лучшие НФ-триллеры по версии Collider:

  • «Заражение» (2011)
  • «Помутнение» (2006)
  • «Луна 2112» (2009)
  • «Дитя человеческое» (2006)
  • «Двенадцать обезьян» (1995)
  • «Детонатор» (2004)
  • «Из машины» (2014)
  • «Начало» (2010)
  • «Нечто» (1982)
  • «Чужой» (1979).
Ранее журналисты составили топ-10 лучших коротких фантастических сериалов.

«Из машины»

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