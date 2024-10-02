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Трейлер французского анимационного сериала The Chimera Brigade
Дмитрий Кинский
8 октября 16:53
93
1 минута на чтение
Французская студия Sacrebleu Productions опубликовала трейлер анимационного сериала The Chimera Brigade.
В его основу лег одноименный комикс Сержа Лемана и Фабриса Колена, по сюжету которого Мария Кюри с помощью радия создает первых в мире супергероев накануне Второй мировой войны.
За проект отвечают Луи Летерье («Перевозчик») и Антуан Шаррейрон («Галактический футбол»).
Напомним, ранее студия выпустила мультфильм «Сирокко из страны ветров» в духе картин Хаяо Миядзаки.
Даты выхода пока нет.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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