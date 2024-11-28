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Трейлер российского фэнтези «Черный замок»

Дмитрий Кинский
28 ноября 15:00
178
1 минута на чтение
Кинокомпания Must See Magic Film опубликовала трейлер и постер приключенческого фэнтези «Черный замок» по мотивам одноименного романа Владимира Короткевича.
В центре сюжета молодой интеллектуал и профессор Антон, который попадает в средневековье, когда князь Ольшанский украл казну и драгоценности заговорщиков, поднявших восстание против польского короля.
Режиссером выступает Кирилл Кузин, работавший над сериалов «Сергей против нечисти». Главные роли исполняют Евгений Шварц, Евгений Стычкин и Линда Лапиньш.
Премьера состоится 12 декабря.

Трейлер

Постер

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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