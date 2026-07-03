Aniplex в рамках выставки Anime Expo выпустила новый тизер-трейлер третьего сезона аниме «Магия и мускулы».
Творческая команда почти без изменений: Томоя Танака в кресле режиссера, Ёсукэ Курода — на посту сценариста, Масару Ёкояма — напишет музыку. А вот за дизайн персонажей теперь отвечает Тиаки Фурузуми, который работал над обоими сезонами «Поднять уровень в одиночку».
Напомним, действие аниме разворачивается в мире, где все владеют магией. Но только не главный герой (и самый большой фанат профитролей) по имени Мэш. Однако это не помешало ему поступить в школу волшебства, выдавая свою нечеловеческую физическую форму за магию.
Сериал вернется на экраны в январе 2027 года — пока без точной даты.
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