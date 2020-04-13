Трейлер «Феи» с Константином Хабенским в главной роли

«КиноПоиск» поделился трейлером «Феи» с Константином Хабенским в главной роли. Это заключительная часть трилогии Анны Меликян, в которую вошли «Русалка» и «Звезда».

В центре сюжета — влиятельный разработчик VR-игр, который считает, что полностью контролирует свою жизнь. Однако после встречи с молодой активисткой по прозвищу Фея герой осознает, что мир гораздо шире и сложнее, чем он думал.

Меликян отметила, что это самый необычный фильм, над которым ей доводилось работать, а также постаралась объяснить, о чем он.

Пока работала над ним, смыслы периодически менялись. Когда я писала сценарий, думала, что это про предназначение человека. Когда снимала, казалось, что это про любовь. Когда смонтировала, увидела, что это про встречу родственных душ. Сейчас мне кажется, что этот фильм про то, как человек соприкоснулся с тайной, которую ему постичь не дано. <…> Я думаю, у разных людей будет отзываться в душе какая-то из этих тем, а может быть, родится новая.

Помимо Хабенского в фильме снялись Екатерина Агеева, Ингеборга Дапкунайте и другие актеры.

Вместе с этим авторы поделились постером картины.

«Фея» выйдет 30 апреля эксклюзивно в сервисе «КиноПоиск HD».