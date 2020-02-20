Трейлер и фото хоррора «Западня для дьявола»

Прокатчик «Престиж кино» показал трейлер и кадры «Западни для дьявола» — сверхъестественного хоррора на тему вселения тёмных сил.

Картина рассказывает о Филипе, который в детстве пережил встречу с настоящим кошмаром — в доме его семьи появилась страшная злая сила, из-за которой погибла младшая сестра. Прошло много лет, Филип встретил девушку Кэтрин, и только детские страхи отступили, как сверхъестественный ужас вернулся вновь — на этот раз, его взор обращён на Кэтрин.

«Западню для дьявола» поставил итальянский режиссёр и сценарист Алессиео Лигуори, который ранее снял короткометражку Subiaco. Una storia da raccontare. Главные роли исполнили Джэми Пол, Дэвид Бэйли, Паола Бонтемпи, Соня Каллинфорд и Мириам Галанти.

В прокате с 20 февраля.