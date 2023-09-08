Трейлер короткометражки «Попытка к бегству» по повести Стругацких

Вышел трейлер научно-фантастической короткометражки «Попытка к бегству» по мотивам повести братьев Стругацких.

Польско-американский фильм покажут в октябре в рамках фестиваля фантастического кино в Ситжесе.

По сюжету солдат, сбежавший из концлагеря времен Второй мировой войны, оказывается на неизвестной планете в далеком будущем, где обнаруживает замороженный ГУЛАГ, которым заправляет жестокая инопланетная раса.

Короткометражкой занимается Алекс Топаллер, сын известного журналиста и радиоведущего Виктора Топаллера.

Главные роли в картине исполняют Анджей Хира (польский «Ведьмак»), Анна Бёрнетт («Ведьмак» от Netflix), Юан Кумбс, Петр Витковский («Ва-банк или как ограбить страну во время пандемии») и другие.

Сами авторы рассматривают «Попытку к бегству» как 47-минутный фильм, который может стать пилотным эпизодом сериала, если им заинтересуются американские площадки.