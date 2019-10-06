На фестивале Comic-Con в Нью-Йорке Amazon показал трейлер ещё одного сериала по «Звёздному пути» — про капитана Жан-Люка Пикара из старого шоу «Звёздный путь: Следующее поколение». Ролик получился масштабным и насыщенным — а ещё тизерит возвращение Джонатана Фрейкса в роли Уильяма Т. Райкера.

Действие «Пикара» разворачивается спустя 20 лет после событий Star Trek: Nemesis (2002). Старый капитан до сих пор не может отойти от смерти Дейты и разрушения Ромула из «Звёздного пути» Абрамса.

Сериал стартует 23 января на CBS AllAccess, а с 24 будет доступен на Amazon Prime. Разрабатывает шоу та же команда, которая работает над «Дискавери». Исполнительным продюсером числится Алекс Курцман, покинувший «Дискавери» после первого сезона. Всего у сериала будет 10 эпизодов.